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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Строительство детсада в микрорайоне Жигулёвское море дальше откладывать нельзя

27 ноября 2017 10:29
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Строительство детсада в микрорайоне Жигулёвское море дальше откладывать нельзя Жители неоднократно обращались к властям разных уровней.
Жители неоднократно обращались к властям разных уровней.

23 ноября в ходе выездного совещания в Комсомольском районе Тольятти депутаты городской Думы и представители городской администрации при участии местных жителей обсудили направления работы по строительству долгожданного детсада на территории микрорайона Жигулёвское море.
Отсутствие детсада в этом микрорайоне – одна из наиболее давних и острых проблем. Жители неоднократно обращались к властям разных уровней. Им приходится возить детей в детсады Комсомольского района. Жигморе отрезан трассой М5, ремонтные работы на которой только усугубляют положение. Ситуация вокруг строительства своего детсада осложняется нехваткой земли – во всей округе нашёлся один участок, который можно задействовать под строительство дошкольного образовательного учреждения. Он находится рядом с домом №68 по Майскому проезду. Как рассказал заместитель главы города Виктор Андреянов, по этой территории уже есть проектная документация, предусматривающая строительство детсада на 120 мест.

Главный архитектор Тольятти Аркадий Шишкин, принимавший участие в совещании депутатов и представителей администрации, выразил уверенность, что детский сад вполне может быть построен на этой площадке. Однако дошкольное учреждение на 120 детей не решит проблему – потребность в местах для дошкольников в этом микрорайоне составляет не менее 500-700 мест.
Депутаты отметили, что администрации предстоит актуализировать всю информацию по имеющемуся проекту и рассмотреть все возможные варианты размещения детсада. Нужно актуализировать имеющийся проект, посчитать затраты на присоединение к сетям и попутно рассмотреть возможность увеличения вместимости детсада. Необходимо форсировать решение вопроса – соответствующая заявка на финансирование проектных работ и строительства детсада должна быть направлена администрацией в Самару, чтобы средства нашли отражение в бюджете 2018 года.

Борислав Гринблат напомнил, что это проблема застарелая и её надо решать. Есть другой вариант размещения детсада – на месте старого и ныне не действующего спортивного центра «Гранит», по адресу: ул. Телеграфная, 4. Там уже подведены все коммуникации и есть здание. Участники совещания вместе с журналистами городских СМИ проехали на эту площадку и осмотрели её. По словам представителей администрации, размещать там детсад или школу по нынешним строительным нормам нельзя, а демонтировать довольно крепкое здание нерационально, да и средств на это нет. Но можно возвести пристрой и провести реконструкцию. Таким образом, может получиться детский сад на 300 мест, причём верхние этажи можно будет отвести под дополнительное образование. В рабочем порядке нужно будет уточнить параметры санитарно-защитной зоны от ближайшей АЗС и дорожной развязки на трассе М5. На эти изыскания и проработку нужно порядка 470 тысяч рублей и депутаты убеждены, что такую сумму в бюджете города найти получится.
Местные жители считают, что лучше не затягивать с поиском идеального места для строительства, а начать реализацию существующего проекта. Подводя черту обсуждению, председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель отметил: «Необходимо провести рабочее совещание в Думе с приглашением всех заинтересованных сторон, проработать все варианты, в том числе и площадку «Гранита». Нужно тщательно всё  проанализировать».

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