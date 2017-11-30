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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Совет старейшин выступил за сохранение финансирования отдыха и допобразования детей Тольятти

30 ноября 2017 12:59
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Совет старейшин выступил за сохранение финансирования отдыха и допобразования детей Тольятти Участники заседания сошлись во мнении, что экономить на детях нельзя.
Участники заседания сошлись во мнении, что экономить на детях нельзя.

Накануне рассмотрения бюджета города на 2018 год и последующие два года во втором чтении в Думе Тольятти прошло заседание Консультационного совета. Ряд вопросов повестки так или иначе касался бюджетной темы. Члены совета старейшин, в состав которого входят Почетные граждане и известные тольяттинцы, которым не безразлична судьба города, обозначили свою позицию относительно финансирования социальной сферы.
В ходе заседания в том числе, была представлена информация о параметрах городского бюджета, направлениях расходования средств. Городские старейшины, как ещё называют членов Консультационного совета, однозначно рекомендовали администрации города и депутатам Думы постараться сохранить финансирование дополнительного образования в 2018 году хотя бы на уровне предыдущего года. Рекомендовано изыскивать возможности и для обеспечения качественного летнего отдыха детей в части содержания муниципальных детских лагерей.

Участники заседания сошлись во мнении, что в любое время, при самом сложном положении с вёрсткой бюджета экономить на детях нельзя. Именно дети – будущее города Тольятти.
Бывший заместитель мэра по социальным вопросам Надежда Хитун отметила: «Сегодня снижается количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования. В спортивных и художественных школах. Если родители обеспечивают учёбу в общеобразовательных школах и детсадах, то на дополнительное образование денег уже не хватает. Если ребёнок не будет заниматься в кружке или спортивной секции, он пойдёт на улицу. Поэтому я поддерживаю депутатов в том, что они бьются за сохранение дополнительного образования в городе». Председатель Консультационного совета Николай Уткин добавил: «Я думаю, это наша общая позиция – рекомендовать поддержать дополнительное образование и оставить финансирование хотя бы на уровне 2017 года».

Мнение о недопустимости сокращения финансирования дополнительного образования коррелирует с точкой зрения депутатов Думы. Этой позицией парламентарии руководствовались в ходе работы согласительной комиссии. Кроме  того, этот тезис звучал и на заседании Думы 22 ноября в рамках обсуждения нескольких вопросов социальной отрасли.


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