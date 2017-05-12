Состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин г.о. Тольятти»

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В городской Думе 12 мая состоялось заседание общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти». Члены комиссии решили рекомендовать депутатам присвоить звание– врачу-кардиологу больницы имени В.В. Баныкина. Теперь её кандидатуру должны одобрить на заседании Думы.Традиционно перед празднованием Дня города в общественную комиссию поступают ходатайства на присвоение почётного звания. Председатель общественной комиссии, ректор Волжского университета имени В.Н. Татищева Владимир Якушин сообщил, что в этом году на рассмотрение поступило 5 кандидатур.В ходе тайного голосования большинство голосов членов комиссии было отдано в пользу кандидатуры Галины Горб. Материалы по итогам работы общественной комиссии будут направлены в Думу г.о. Тольятти для рассмотрения на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческимиорганизациями. Решение о присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Тольятти» будет приниматься депутатами Думы на заседании Думы.Справка:Галина Горб 1940 года рождения. Общий трудовой стаж Галины Ивановны составляет 53 года, из них более 49 лет она работает врачом-кардиологом, а ныне заведующей кардиологическим отделением, в «Тольяттинской городской клинической больнице № 2 имени В.В. Баныкина». Имеет множество наград. Является членом ассоциации врачей кардиологов Самарской области. Ей присвоено почетное звание «Отличник здравоохранения» и звание «Заслуженный врач РСФСР», сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.