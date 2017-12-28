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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Самарской митрополией

28 декабря 2017 14:13
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Это событие было приурочено к региональному этапу XXVI Международных Рождественских образовательных чтений.
Это событие было приурочено к региональному этапу XXVI Международных Рождественских образовательных чтений. Мероприятие прошло 27 декабря в Поволжском православном институте имени святителя Алексия, митрополита Московского. Началось оно с молебна в храме Трех святителей. Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Самарской митрополией и Министерством образования и науки Самарской области стало центральным событием мероприятия.

Нравственные ценности и будущее человечества – это главные темы прошедших Рождественских образовательных чтений. Среди участников мероприятия были представители органов власти, образовательных учреждений, священничества, общественности нашего города. Дума г.о.Тольятти была представлена председателем Дмитрием Микелем и депутатом Ириной Сафроновой.

От имени властей Тольятти собравшихся приветствовал председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель. Он отметил значимость подписания соглашения о сотрудничестве между Самарской митрополией и Министерством образования и науки Самарской области, ведь оно направлено на благие цели и рассчитано на подрастающее поколение. А молодежи сегодня требуется особое, повышенное внимание. Председатель Думы г.о.Тольятти подчеркнул духовно-нравственное воспитание как составную часть современного образования и ту миссию, которую несет в нашем городе Поволжский православный институт. «Сегодня это не только образовательное учреждение, многие важные события, связанные с возрождением духовности, с культурной жизнью Тольятти, происходят на этой площадке. Уверен, что эта тенденция будет сохраняться и развиваться. Важно и то, что подписание соглашение будет способствовать и улучшению патриотического воспитания», - сказал Дмитрий Микель.

Для справки: Международные Рождественские образовательные чтения проводятся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при поддержке Администрации Президента Российской Федерации и Правительства РФ. Это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Ежегодно собирает более пяти тысяч участников. 



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