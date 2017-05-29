С участием представителей Думы Тольятти был открыт бюст Сергея Королева
29 мая 2017 14:53
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событием. На мероприятии выступили также космонавт Александр Александров и дочь основателя российской космонавтики Наталия Королева.
В нынешнем году (12 января) исполнилось 110 лет со дня рождения С.П. Королёва. В связи с юбилейной датой на территории образовательного учреждения, которому присвоено имя выдающегося конструктора, был установлен бюст. На церемонию его открытия собралось около тысячи человек - учащиеся, педагоги, ветераны школы, родители школьников, ну и конечно, почетные гости. В их числе – представители областных и городских властей, АВТОВАЗа, бизнес-сообщества. Дума г.о.Тольятти была представлена председателем, а также депутатами Сергеем Жеребцовым и Сергеем Пономаревым.
Начало мероприятия было очень зрелищным. Площадка перед зданием школы была украшена фотолентами из истории развития российского космоса. В руках у каждого ученика были воздушные шары в цветах российского триколора с надписью «Россия! Космос! Королёв!». У центрального входа на территории школы был построен кадетский класс воздушно-
космических сил, военный духовой оркестр. После звучания фанфар, учащиеся, скандируя «Россия! Космос! Королев!», запустили в небо композицию из шаров и флага, а учителя выпустили голубей.
Обращаясь к участникам церемонии, председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель сказал: «Еще одной вехой в истории присвоения школе № 49 в сентябре прошлого года имени легендарного конструктора Сергея Павловича Королева стало создание в нашем городе места, где аккумулированы достижения российского космоса и биографии этого выдающегося
человека. Самарская область является одним из центров космической отрасли и авиастроения России. Поэтому очень хорошо то, что в нашем городе есть многочисленные символы космической славы нашей страны – бульвары, улицы, а сегодня добавился еще один – монумент великого наставника отечественных космонавтов». От имени депутатов Думы Дмитрий Микель поблагодарил администрацию школы за поступательную и системную работу по увековечиванию памяти Сергея Павловича Королева, а также всех тех, кто принял участие в сооружении данного монумента…
Волнительной была и сама церемония открытия бюста. После поздравительных речей почетные гости направились к монументу, чтобы возложить цветы. На этой торжественной ноте и завершилось это яркое мероприятие, призванное содействовать патриотическому единению разных поколений тольяттинцев, осознанию учащимися причастности к судьбе
Отечества, его прошлому, настоящему, будущему. На память о церемонии был сделан коллективный снимок, сообщает пресс-служба г.о. Тольятти.
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