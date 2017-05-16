Руководство Тольятти поздравило тольяттинцев с Международным Днем семьи

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Торжество готовилось как праздник более 150 тысяч семей, проживающих в Тольятти. В программе мероприятия было чествование трудовых династий и многодетных пар, родителей, воспитывающих приемных детей, а также супругов, заключивших брак полвека назад. Награды вручали председатель Думы г.о.Тольяттии глава городского округаРуководитель тольяттинского парламента от имени депутатского корпуса поздравил присутствующих с Международным днем семьи: «Сегодня здесь собрались те, для кого семейные узы, тепло домашнего очага - это истинные ценности. Именно в семьях все мы ищем силы для решения самых сложных проблем, делимся радостями, а родные и близкие являются для нас опорой». Дмитрий Микель отметил, что меры по укреплению института семьи, улучшению демографической ситуации, поддержке семей, попавших в трудные жизненные обстоятельства, осуществляются на всех уровнях власти. Не является исключением и наш город, в котором меры поддержки оказываются молодым семьям и многодетным родителям. Акцент в регионе делается и на поддержку семей, взявших на воспитание сирот. Особое внимание председатель Думы уделил традиционным праздникам, которые объединяют тольяттинцев, становятся фундаментом семейных традиций. «Это и сегодняшний праздник, и Международный женский день, и День матери, и, конечно же, День Победы, на мероприятия по празднованию которого тольяттинцы приходят семьями, от мала до велика, с портретами своих родственников проходят в «Бессмертном полку».Руководство города выполнило на празднике почетную миссию, вручив награды образцовым супружеским парам. В частности, Дмитрий Микель наградил Благодарственными письмами Думы г.о. Тольятти несколько тольяттинских семей. Эту награду получили Татьяна и Андрей Борскивец, Юрий и Татьяна Мартыненко, а также чета Мельниковых - Сергей и Анна.Завершился праздник яркой концертной программой, позволившей зрителям стать участниками виртуального путешествия по странам и континентам.