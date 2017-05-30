Работников химической отрасли поздравили с профессиональным праздником депутаты Думы г.о Тольятти
30 мая 2017 09:18
65
Праздничные мероприятия состоялись в разных районах города с участием губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина, первых лиц города и, конечно же, работников промышленных предприятий химической отрасли.
Глава региона 24 мая специально прибыл в Тольятти на торжественное мероприятие по случаю празднования Дня химики. Н.И. Меркушкин обратился с поздравлениями к аудитории, собравшейся в зале Тольяттинской филармонии, и отметил значительный вклад предприятий химического кластера города в экономику региона. В этом мероприятии приняли участие глава города Сергей Анташев, председатель Думы Дмитрий Микель, депутаты Сергей Туманов и Дмитрий Шевелёв.
Непосредственно в преддверии праздника, 26 мая, в Комсомольском районе города был большой концерт с фейерверком для работников завода «Тольяттиазот». Отдельные представители трудового коллектива этого завода за успехи в работе были отмечены наградами Думы г.о. Тольятти. В частности, Дмитрий Микель вручил отличившимся работникам Почётный диплом и Благодарственные письма Думы и отметил заслуги в производственной деятельности и вклад передовиков производства в развитие химической промышленности.
«Вся химическая отрасль для нашего города сегодня имеет очень серьёзное значение, - сказал председатель Думы, обращаясь к работникам завода «Тольяттиазот». – «В своё время именно для строительства, а потом для работы на химпредприятиях в наш город приехали тысячи людей. Тогда в городе стали строить первые многоэтажные многоквартирные дома, появилась социальная инфраструктура: дороги, детские сады, школы. Город получил импульс своего развития. Сегодня химический кластер значит для экономики города ничуть не меньше».
Дмитрий Микель поблагодарил руководство завода за то, что всегда внимательно относятся к вопросам города, предоставляет свои площадки и другие ресурсы для городских мероприятий. И пожелал хорошего настроения, мира, добра, ощущения комфорта от жизни в родном городе.
Депутат Думы г.о. Тольятти, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «КуйбышевАзот» Сергей Туманов 27 мая на праздничном мероприятии поздравил работников родного завода, пожелал процветания предприятию, здоровья и успехов в работе – сотрудникам завода. Отдельные работники «КуАза» за трудовые достижения и по случаю профессионального праздника были отмечены Благодарственными письмами Думы.
Череду праздничных событий ко Дню химика завершит чествование лучших работников ООО «СИБУР Тольятти», которое запланировано на 2 июня. В ходе этого мероприятия председатель Думы также вручит Почётные дипломы и Благодарственные письма Думы г.о. Тольятти, отличившимся производственникам.
Добавить комментарий
Комментарии
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
543
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
807
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
676
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
520
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
601
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1024
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1414
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1248
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3216
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3182
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3418
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
2901
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
2973
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3585
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
2900
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3362
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3121
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3201
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3166
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
2937
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2614
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
2965
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
10933
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3384
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2685
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2269
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
2839
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3254
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
2800
- 31 августа 2014
11:34 / В Центральном районе Тольятти загорелась крыша дома
Огонь тушили 22 пожарных. Новости Тольятти
3417
Видео
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
253
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1120
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
702
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1408
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1512
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1696
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1567
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1222
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
777
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1123
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2400
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3390
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают