Работников химической отрасли поздравили с профессиональным праздником депутаты Думы г.о Тольятти

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Праздничные мероприятия состоялись в разных районах города с участием губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина, первых лиц города и, конечно же, работников промышленных предприятий химической отрасли.Глава региона 24 мая специально прибыл в Тольятти на торжественное мероприятие по случаю празднования Дня химики. Н.И. Меркушкин обратился с поздравлениями к аудитории, собравшейся в зале Тольяттинской филармонии, и отметил значительный вклад предприятий химического кластера города в экономику региона. В этом мероприятии приняли участие глава города Сергей Анташев, председатель Думы, депутатыНепосредственно в преддверии праздника, 26 мая, в Комсомольском районе города был большой концерт с фейерверком для работников завода «Тольяттиазот». Отдельные представители трудового коллектива этого завода за успехи в работе были отмечены наградами Думы г.о. Тольятти. В частности, Дмитрий Микель вручил отличившимся работникам Почётный диплом и Благодарственные письма Думы и отметил заслуги в производственной деятельности и вклад передовиков производства в развитие химической промышленности.«Вся химическая отрасль для нашего города сегодня имеет очень серьёзное значение, - сказал председатель Думы, обращаясь к работникам завода «Тольяттиазот». – «В своё время именно для строительства, а потом для работы на химпредприятиях в наш город приехали тысячи людей. Тогда в городе стали строить первые многоэтажные многоквартирные дома, появилась социальная инфраструктура: дороги, детские сады, школы. Город получил импульс своего развития. Сегодня химический кластер значит для экономики города ничуть не меньше».Дмитрий Микель поблагодарил руководство завода за то, что всегда внимательно относятся к вопросам города, предоставляет свои площадки и другие ресурсы для городских мероприятий. И пожелал хорошего настроения, мира, добра, ощущения комфорта от жизни в родном городе.Депутат Думы г.о. Тольятти, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «КуйбышевАзот» Сергей Туманов 27 мая на праздничном мероприятии поздравил работников родного завода, пожелал процветания предприятию, здоровья и успехов в работе – сотрудникам завода. Отдельные работники «КуАза» за трудовые достижения и по случаю профессионального праздника были отмечены Благодарственными письмами Думы.Череду праздничных событий ко Дню химика завершит чествование лучших работников ООО «СИБУР Тольятти», которое запланировано на 2 июня. В ходе этого мероприятия председатель Думы также вручит Почётные дипломы и Благодарственные письма Думы г.о. Тольятти, отличившимся производственникам.