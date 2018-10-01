Прокуратура Тольятти не усомнилась в законности назначения «пленарки» думы ушедшего созыва

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«Уставом предусмотрено, что полномочия думы прекращаются со дня начала работы думы нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий. Днем начала работы думы является день проведения первого правомочного заседания думы. Регламентом думы установлены аналогичные нормы», — буквально заявила г-жаПо ее словам, такой подход федерального законодательства направлен на обеспечение непрерывности работы органов публичной власти.«СО» ОНЛАЙН» напоминает, что депутаты нового созыва восприняли как нарушение закона назначение внеочередного заседания старой думы. Они настаивали на том, что полномочия этого созыва истекли в единый день голосования, то есть 9 сентября. Следовательно, никаких заседаний эти депутаты далее проводить не вправе.При любом истолковании закона заседание прежнего созыва было бы нелегитимным, если бы коммунистам, доминирующим в новом созыве, удалось провести свое первое заседание раньше. Однако сначала новых депутатов просто не пускали в здание из-за отсутствия удостоверений. Когда же этот вопрос разрешился, оказался, что собрать кворум новым парламентариям все равно не удалось.Пять лет назад, в 2013 году, дума Тольятти уходящего созыва также собиралась уже после единого дня голосования, чтобы внести изменения в бюджет города. Правда, тогда после выборов прошло всего три дня, а не три недели, и итоги кампании еще не были опубликованы.Источник фото: твиттер политика Михаила Матвеева