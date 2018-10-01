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Прокуратура Тольятти не усомнилась в законности назначения «пленарки» думы ушедшего созыва
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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Прокуратура Тольятти не усомнилась в законности назначения «пленарки» думы ушедшего созыва

1 октября 2018 20:36
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В 2013 году дума Тольятти уходящего созыва также собиралась уже после единого дня голосования, чтобы внести изменения в бюджет города. Правда, тогда после выборов прошло всего три дня, а не три недели, и итоги кампании еще не были опубликованы.
Свой комментарий правомочности заседания думы Тольятти созыва 2013–2018 годов сегодня, 1 октября, дала заместитель прокурора города Ирина Мазур. В ходе внеочередного заседания думы, в здание которой с утра с боем прорвались депутаты нового созыва, избранные 9 сентября, представитель прокуратуры, ссылаясь на нормы ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», пояснила, что полномочия думы прекращаются со дня начала работы выборного органа МСУ нового созыва, передает «СО» ОНЛАЙН.

«Уставом предусмотрено, что полномочия думы прекращаются со дня начала работы думы нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий. Днем начала работы думы является день проведения первого правомочного заседания думы. Регламентом думы установлены аналогичные нормы», — буквально заявила г-жа Мазур. По ее словам, такой подход федерального законодательства направлен на обеспечение непрерывности работы органов публичной власти.

«СО» ОНЛАЙН» напоминает, что депутаты нового созыва восприняли как нарушение закона назначение внеочередного заседания старой думы. Они настаивали на том, что полномочия этого созыва истекли в единый день голосования, то есть 9 сентября. Следовательно, никаких заседаний эти депутаты далее проводить не вправе.

При любом истолковании закона заседание прежнего созыва было бы нелегитимным, если бы коммунистам, доминирующим в новом созыве, удалось провести свое первое заседание раньше. Однако сначала новых депутатов просто не пускали в здание из-за отсутствия удостоверений. Когда же этот вопрос разрешился, оказался, что собрать кворум новым парламентариям все равно не удалось.

Пять лет назад, в 2013 году, дума Тольятти уходящего созыва также собиралась уже после единого дня голосования, чтобы внести изменения в бюджет города. Правда, тогда после выборов прошло всего три дня, а не три недели, и итоги кампании еще не были опубликованы. 



Источник фото: твиттер политика Михаила Матвеева
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