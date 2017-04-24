Представители Думы г.о.Тольятти сажали хвойные породы и березу
24 апреля 2017 11:29
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Тольяттинский парламент по традиции принимает участие в мероприятиях, связанных с восстановлением лесного массива. В конце прошлой недели десант в лес совершили как сотрудники аппарата представительного органа местного самоуправления нашего города, так и депутаты.
Народные избранники сажали лес в рамках общегородской акции «Возродим лес Тольятти», организованной местным отделением партии «Единая Россия» в рамках реализации федерального проекта «Экология России». Несмотря на дождливую погоду, за полтора часа было высажено порядка 15 тысяч саженцев сосны и березы. Депутат Думы г.о. Тольятти Виктор Щербаков сказал: «Такими результатами можно быть довольными. Любая помощь добровольцев приветствуется, ведь сгоревший лес можно восстановить, лишь объединив усилия общественности, при поддержке производственных предприятий и тольяттинского бизнеса. Мы испытали чувство единения, радости. Высокая идея – возрождение пострадавшего при пожаре лесного массива - объединила горожан разных возрастов, профессий, убеждений».
Что касается сотрудников аппарата Думы, то в этом году они работали у Портпоселка на улице Родины. В качестве посадочного материала использовались хвойные породы (сосна). На территории 1,5 гектара было высажено 3,5 тысяч саженцев. «Работать на стылом ветру было не слишком комфортно, зато посаженные при таких погодных условиях деревья лучше укореняются и быстрее идут в рост», - отметила председатель комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями городского парламента Нина Болканскова. Кстати, лесники всегда отмечали хорошую приживаемость саженцев на делянах, где работали представители Думы г.о.Тольятти
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