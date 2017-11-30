Председатель Думы выступил на научно-практической конференции в Тольяттинском Госуниверситете

59

Поздравляя кафедру истории и философии Тольяттинского государственного университета с 50-летием, Дмитрий Микель вручил преподавателям Благодарственные письма Думы г.о Тольятти за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активнуюдеятельность в сфере научных исследований и личный вклад в развитие высшего профессионального образования.Особое внимание председатель Думы уделил личности Анатолия Эммануиловича Лившица – основателя исторической школы в Тольятти. Академик Лившиц был одним из тех, кто стоял у истоков становления первого учреждения высшего образования в нашем городе. Неудивительно, что научно-практическая конференция «История и современность» была приурочена к 90-летию академика. Дмитрий Микель отметил, что во время своей учебы в ТГУ (тогда в Политехническом институте) он посещал лекции А.Э. Лившица.Имя выдающегося учёного, талантливого педагога Лившица давно и по праву занимает достойное место среди имен учёных-историков Самарской области, Поволжья и всей страны, поскольку его вклад в развитие системы высшего образования в Тольятти, преподаваниеистории, изучение истории родного края весьма значителен.Выступая перед собравшимися, сын академика, Юрий Лившиц, который возглавляет Гуманитарный институт ТГУ, много говорил об отце, поделился своими воспоминаниями о нём и закончил своё выступление фразой: «Твоя любовь – история, и жизнь твоя – история, теперьты сам история. Спасибо, что ты был».В пленарном заседании конференции было заслушано более 30 докладов по тематике, охватившей глубокую историческую ретроспективу жизни Поволжья вплоть до современных представлений тольяттинской молодёжи об успехе, толерантности и патриотизме.Фото – Артём Чернявский, ТГУ.