Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель поздравил с Днём сотрудника органов внутренних дел

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От имени Думы г.о.Тольятти поздравляю вас с профессиональным праздником.На службу в органы внутренних дел идут люди особого склада. Охрана правопорядка, борьба с преступностью – это работа для сильных и мужественных людей, не привыкших прятаться за чужими спинами и готовых по первому зову прийти на помощь. В рядах сотрудников У МВД по городу Тольятти множество профессионалов, добросовестно исполняющих служебный и гражданский долг. Люди в погонах и днем и ночью заступают на службу, чтобы обеспечить социальную, политическую и экономическую стабильность общества, спокойствие людей.От всей души желаю стражам правопорядка успехов, здоровья, благополучия, счастья!Председатель Думы г.о.ТольяттиД.Б. Микель