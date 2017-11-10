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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель поздравил с Днём сотрудника органов внутренних дел

10 ноября 2017 09:20
69
Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель поздравил с Днём сотрудника органов внутренних дел Он отметил, что на службу в органы внутренних дел идут люди особого склада.
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Тольятти!

        От имени Думы г.о.Тольятти поздравляю вас с профессиональным праздником.

    На службу в органы внутренних дел идут люди особого склада. Охрана правопорядка, борьба с преступностью – это работа для сильных и мужественных людей, не привыкших прятаться за чужими спинами и готовых по первому зову прийти на помощь. В рядах сотрудников У МВД по городу Тольятти множество профессионалов, добросовестно исполняющих служебный и гражданский долг. Люди в погонах и днем и ночью заступают на службу, чтобы обеспечить социальную, политическую и экономическую стабильность общества,  спокойствие людей.
От всей души желаю стражам правопорядка успехов, здоровья, благополучия, счастья!

Председатель Думы г.о.Тольятти                                       
  Д.Б. Микель

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