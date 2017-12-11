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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Председатель Думы Тольятти встретился с отличниками учёбы Волжского университета имени В.Н. Татищева

11 декабря 2017 13:53
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Председатель Думы Тольятти встретился с отличниками учёбы Волжского университета имени В.Н. Татищева Дмитрий Микель отметил, что он сам – выпускник ВУИТа.
Дмитрий Микель отметил, что он сам – выпускник ВУИТа.

Один из вузов Тольятти чествовал своих отличников и студентов, обучающихся только на четвёрки и пятёрки. Председатель городской Думы Дмитрий Микель был приглашён на приём ректора вуза, посвящённый этому событию.

Чествовать тех студентов, кто стремится к знаниям, осознаёт важность получения качественного образования и упорно работает – давняя традиция. Мероприятие открыл ректор Волжского университета им. В. Н. Татищева, доктор юридических наук, профессор Владимир Якушин, приветствуя цвет студенческих рядов вуза, упомянул о том, что во время учёбы он сам был отличником.
Начиная с 2013 года, каждое такое мероприятие проводится при участии Думы г.о. Тольятти. Председатель Думы от имени депутатов поздравил каждого абсолютного «круглого» отличника. Всего их в ВУИТе в этом году 12 человек, причём 7 сохранили этот статус с прошлого года.

Приветствуя студентов, Дмитрий Микель отметил, что он сам – выпускник ВУИТа, второе высшее образование председатель тольяттинской Думы получал именно в стенах Волжского университета имени В.Н. Татищева. «Всем вам желаю использовать те навыки и знания, которые вы получите в этом вузе именно в родном Тольятти, - обратился к студентам Дмитрий Микель. - В наш город в 50-60 годы приезжали самые квалифицированные и образованные люди на строительство ГЭС, химпредприятий и Волжского Автозавода. Так что, вы наследуете хорошие традиции. А залог успеха – сильный профессорский и преподавательский состав вуза, в котором вы получаете свои профессии».

Молодёжь, добивающаяся особых успехов в учёбе, как раз, представляет собой тех будущих высококлассных специалистов, которых сегодня так не хватает нашему городу.
В ходе праздничной встречи студентов поздравляли многочисленные гости университета. Награждение и вручение благодарственных писем дополнили творческие номера, подготовленные студентами Волжского университета имени В.Н. Татищева.
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