Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил тольяттинцев с Днём народного единства
3 ноября 2017 09:22
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От имени Думы г.о. Тольятти поздравляю вас с Днём народного единства.
Отмечая этот государственный праздник, мы чтим память наших соотечественников, объединившихся ради спасения Родины. Пример единения, который был продемонстрирован нашими предками, актуален во все времена. Консолидация здоровых сил общества позволит решить задачу укрепления социально-экономического потенциала России, а эффект будет очевиден как в масштабах государства, так и на уровне региона, города, микрорайона. Приносит результаты и гражданская активность тольяттинцев, выступающих с инициативами по решению проблем своих территорий.
Пусть славные страницы истории Отечества вдохновляют всех нас на новые свершения! От всей души желаю всем горожанам мира, благополучия, счастья и здоровья!
Председатель Думы г.о. Тольятти Д.Б. Микель
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