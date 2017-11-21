Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил с Днём работника налоговых органов

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От имени депутатского корпуса поздравляю вас с профессиональным праздником! Высокий профессионализм и оперативность работы налоговой службы позволяет своевременно наполнять городской бюджет, эти средства необходимы для решения социально-значимых вопросов города. Ваша служба всегда демонстрирует открытость и компетентность при взаимодействии с властью, депутатами в решении актуальных задач.Выражаю благодарность за ваш непростой, ответственный и значимый труд! Желаю всем вам и вашим семьям хорошего настроения и успехов в работе, здоровья и оптимизма, мудрости и благополучия!Председатель Думы г.о. Тольятти Д.Б. Микель