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Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил с Днём работника налоговых органов

21 ноября 2017 09:29
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Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил с Днём работника налоговых органов Он отметил, что Высокий профессионализм и оперативность работы налоговой службы позволяет своевременно наполнять городской бюджет.
Уважаемые работники налоговой службы!

От имени депутатского корпуса поздравляю вас с профессиональным праздником! Высокий профессионализм и оперативность работы налоговой службы позволяет своевременно наполнять городской бюджет, эти средства необходимы для решения социально-значимых вопросов города. Ваша служба всегда демонстрирует открытость и компетентность при взаимодействии с властью, депутатами в решении актуальных задач.

Выражаю благодарность за ваш непростой, ответственный и значимый труд! Желаю всем вам и вашим семьям хорошего настроения и успехов в работе, здоровья и оптимизма, мудрости и благополучия!
Председатель Думы г.о. Тольятти Д.Б. Микель

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