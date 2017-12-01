Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил с Днем юриста

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От имени Думы городского округа Тольятти поздравляю вас с профессиональным праздником.В правовом государстве роль профессии юриста очень значима. Ваш ответственный труд направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение соблюдения законности, укрепление правопорядка. Будучи по образованию юристом, могу констатировать: органы власти, представители бизнеса, население - всем в их повседневной деятельности, а тем более в спорных ситуациях, требуется поддержка профессионалов в сфере права. Юристы составляют костяк правоохранительной системы страны. В нашем городе в различных организациях, учреждениях и на предприятиях тоже трудится множество хороших специалистов в области юриспруденции. Дума городского округа Тольятти, осуществляя нормотворческие и контрольные функции, также четко следует нормам права.От всей души желаю всем, кто избрал для себя поприще юриста, быть успешными, востребованными специалистами, жить в гармонии с собой и окружающим миром. Крепкого здоровья, благополучия, счастья вам!Председатель Думы г.о.ТольяттиД.Б. Микель