Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с юбилеем Тольятти

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Уважаемые тольяттинцы! Дорогие земляки!От имени Думы городского округа Тольятти поздравляю вас с юбилеем нашего любимого города!Ставрополь-Тольятти имеет уникальную историю: нет в нашей стране других таких городов, население которых за считанные годы выросло в десятки раз, а провинциальный уклад поменялся на ритм жизни крупного современного индустриального центра. Называясь трижды рожденным, Тольятти при мощной поддержке федеральных и региональных властей вступает в четвертый этап преобразований. Надежды на кардинальное улучшение социально-экономического положения нашего города и власти, и жители связывают с обретением статуса Территории опережающего развития, с реализацией плана мероприятий по проведению 50-летия ВАЗа и других масштабных инвестиционных проектов. Благодаря финансированию из государственного и областного бюджета значительно повысится и комфортность проживания, благоустроенность городской среды в Тольятти.Искренне желаю горожанам верить в лучшее будущее, а также своей активностью, инициативностью, трудолюбием вносить посильный вклад в развитие Тольятти. Здоровья, благополучия, процветания, мирного неба над головой всем вам!Председатель Думыгородского округа Тольятти Д.Б. Микель