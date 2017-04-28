Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с праздником

125

Поздравляю вас от лица депутатов Думы городского округа Тольятти с одним из самых теплых и радостных праздников – с Днём весны и труда!В разных странах мира этот день отмечается как День солидарности трудящихся. Первомай - не просто повод для праздничных шествий и дополнительный выходной. Этот праздник символизирует уважение к человеку труда, он демонстрирует сплочённость и единство всего работающего населения. В Тольятти много трудолюбивых, талантливых людей, ценящих то дело, которым занимаются, по-настоящему любящих свой город.Я желаю, чтобы в дома всех тольяттинцев праздник весны и труда принёс хорошее настроение. Желаю каждому успехов в труде, пусть результаты этой работы будут полезны родному городу, приносят моральное и материальное удовлетворение. Пусть болезни обойдут стороной вас и ваших родных и близких, а весеннее тепло принесёт с собой силы и бодрость для новых начинаний!Председатель Думы городского округа Тольятти Д.Б. Микель.