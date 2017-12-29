Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Новым годом

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От имени Думы г.о.Тольятти сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!Разноцветные огни елочных гирлянд, запах хвои, бой курантов, шампанское в бокалах – неизменные атрибуты январских праздников наполняют наши дома атмосферой волшебства, а сердца – надеждой на чудо, на перемены к лучшему. Опираясь на фундамент, заложенный предшественниками, тольяттинцы ставят перед собой новые задачи, связанные с поступательным движением вперед. Развитию Тольятти способствуют мероприятия по созданию комфортной городской среды, благоустройству территорий. Важное значение для города имеет и реализация плана празднования 50-летия ВАЗа, предполагающего строительство важных и нужных объектов, преобразование ТГУ в опорный вуз, статус ТОСЭР, используемый как инструмент улучшения социально-экономической ситуации. Необходимо делать все для того, чтобы благосостояние тольяттинских семей укреплялось, жизнь в нашем городе становилась более комфортной, а наши земляки имели много поводов гордиться своей малой родиной.От всей души желаю горожанам жить с полной отдачей, на благо себе и обществу использовать шансы, предоставляемые судьбой! Пусть желания, которые вы загадаете в последние мгновения уходящего года, непременно осуществятся, мечты сбудутся, планы – претворятся в жизнь! Счастья, здоровья, успехов всем вам!Председатель Думы г.о.ТольяттиД.Б. Микель