Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днём эколога

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День эколога, который также известен, как Всемирный день окружающей среды учреждён в 1972 году и отмечается ежегодно 5 июня с целью привлечения внимания населения нашей планеты к экологическим проблемам.Вопрос охраны природы не теряет актуальности. По Указу Президента России В.В. Путин 2017-й год объявлен в нашей стране годом экологии. Для вовлечения максимального количества людей в решение экологических проблем в разных городах проходят «зелёные» митинги, посадки деревьев, конкурсы сочинений и плакатов в школах, субботники и другие мероприятия.Депутаты и аппарат Думы г.о. Тольятти ежегодно участвуют в посадке леса и уборке улиц города. В этом году мы неоднократно выходили на субботник во время проведения месячника по очистке территории города Тольятти от мусора.Желаю всем, кто занят в природоохранной деятельности, успехов в их сложной работе! Пусть год от года сокращаются объёмы загрязнения окружающей среды, и растёт экологическая грамотность и ответственность населения за состояние природы.Председатель Думы городского округа Тольятти Д.Б. Микель