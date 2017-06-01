Председатель Думы Тольятти дмитрий Микель поздравил горожан с Днем защиты детей

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Уважаемые тольяттинцы!От имени депутатов Думы городского округа Тольятти и от себя лично поздравляю вас с одним из наиболее добрых праздников – с Днём защиты детей!С самого раннего возраста и до совершеннолетия родители оберегают своих детей, готовят к взрослой жизни, потому что в них они видят продолжение своих начинаний.Именно детям, живущим в Тольятти сегодня, предстоит решать судьбу родного города завтра. Наша задача сделать все возможное, чтобы создать условия для обучения, воспитания, сохранения здоровья, занятий спортом, отдыха детей. Дума Тольятти уделяет повышенное внимание дополнительному образованию - работе различных кружков и секций, позволяющих раскрывать потенциал маленьких тольяттинцев. В нашем городе много одаренных детей, таланты которых получили высокие оценки на различных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Мы гордимся успехами юных жителей Тольятти.От души желаю всем детям хорошо отдохнуть во время каникул, набраться сил, позитивных эмоций к новому учебному году! А семьям нашем города желаю крепкого здоровья и благополучия, мира, добра, уверенности в завтрашнем дне!Председатель Думы городского округа ТольяттиД.Б. Микель