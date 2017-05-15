Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днем семьи
15 мая 2017 11:31
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Уважаемые тольяттинцы!
От имени Думы городского округа Тольятти поздравляю вас с Международным днем семьи!
Семья относится к фундаментальным ценностям российского общества и абсолютного большинства жителей России. В семье человек получает импульс для покорения жизненных высот, черпает силы для преодоления трудностей. Очень важна роль семьи и в продолжении традиций, живущих в народе, духа патриотизма, присущего российскому обществу.
Федеральные, региональные и местные власти способствуют укреплению института семьи. В нашем городе тоже осуществляются меры поддержки молодых и многодетных семей, супружеских пар, усыновивших сирот и опекающих детей. Такая политика правильная, она будет проводиться и в последующие годы.
От всего сердца желаю горожанам хранить тепло семейного очага, быть счастливыми в браке!
Председатель Думы
городского округа Тольятти Д.Б.Микель
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