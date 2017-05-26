Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днем химика

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От имени Думы г.о.Тольятти поздравляю вас с Днем химика!Строительство химпредприятий в Тольятти – одна из ключевых вех истории города. Тысячи людей приехали в наш город строить эти заводы и работать на них. С появлением в XX веке заводов химической отрасли город обрёл одно из трёх своих рождений. Химический кластер в нашем городе демонстрирует устойчивость и способность отвечать на вызовы времени. Флагманы отрасли успешно выполняют производственные программы, экспортируют свою продукцию в различные регионы мира, занимаются модернизацией технологического оборудования. Попутно решению этих масштабных задач на тольяттинских химических предприятиях реализуется широкий спектр социальных программ. Все это содействует повышению престижа профессии химика, улучшению благосостояния сотрудников.От всей души желаю работникам и ветеранам химической отрасли новых достижений, процветания, а также здоровья, долголетия, счастья!Председатель Думы г.о.ТольяттиД.Б. Микель