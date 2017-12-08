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Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днем героев Отечества

8 декабря 2017 11:25
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Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днем героев Отечества Чтить память героических предков – это долг нынешнего и будущих поколений, отметил он.
"Уважаемые тольяттинцы!
От имени Думы городского округа Тольятти поздравляю вас с Днем героев Отечества.

История нашей страны знает много героев. На протяжении тысячелетнего существования нашей страны россияне совершали  смелые поступки, проявляли мужество и стойкость ради своего народа, горячо любимой Родины. Жители нашего города тоже проявляли отвагу и на полях сражений Великой Отечественной войны, и в локальных боевых операциях, и в годы мирной жизни.  Чтить память героических предков и героев сегодняшних дней, равняться на них, гордиться их подвигами – это долг нынешнего и будущих поколений".

Председатель Думы городского округа Тольятти                                           
  Д.Б. Микель


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