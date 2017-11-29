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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Предложения Думы Тольятти отражены в проекте областного бюджета на 2018 год

29 ноября 2017 17:51
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28 ноября проект главного финансового документа региона прорабатывался на заседании комитета Самарской губернской Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в рамках подготовки ко второму чтению.
28 ноября проект главного финансового документа региона прорабатывался на заседании комитета Самарской губернской Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в рамках подготовки ко второму чтению. Председатель городской Думы Дмитрий Микель принял участие в работе комитета, представив интересы Тольятти и те поправки, которые были подготовлены тольяттинскими депутатами всех уровней.

Депутаты заслушали доклад врио заместителя председателя областного Правительства, министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова, посвящённый проекту областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Напомним, что поправки, предложенные депутатами Тольятти, были сформулированы и заблаговременно направлены руководству области. Помимо этого председатель городской Думы Дмитрий Микель дополнительно направлял в СГД предложения от Тольятти по форме,
предусмотренной Постановлением Самарской губернской Думы. Почти все они связаны с мероприятиями из Плана 50-летия Волжского Автозавода: реконструкция набережной Автозаводского района, строительство детсада «Ладушки» и школы в 20 квартале, строительство
школы в 18 квартале, проектирование и возведение физкультурно-спортивного комплекса «Акробат» в 21 квартале, проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса «Союз» во 2 квартале, проектирование и строительство легкоатлетического манежа,
реконструкция здания театра «Колесо» на улице Свердлова, возведение детсада в микрорайоне Жигулёвское море и микрорайоне «Северный» и строительство выставочного зала в честь 50-летия ВАЗа.

Ещё ряд поправок касались финансирования строительства магистральной улицы Офицерская от Южного шоссе до улицы Ворошилова, благоустройства Центральной площади и площади у Дворца спорта «Волгарь», содержания и ремонта автодорог, и благоустройства
общественных территорий Тольятти в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». В него, напомним, входят: аллея Славы на Центральной площади, ул. Жилина, ул. Ушакова, Молодёжный б-р, б-р Гая и территория по ул. Мира.

Всего поступило 511 поправок от депутатов, комитетов и фракций Самарской губернской Думы и других субъектов права законодательной инициативы на общую сумму более 84 млрд рублей: из них на 45,9 млрд – в 2018 году, на 21,3 млрд – в 2019 году, на 16,6 млрд – в 2020 году.

По итогам обсуждения в законопроекте об областном бюджете предлагается учесть полностью или частично 64 поправки, 233 – отклонить и 214 поправок рассмотреть в ходе исполнения регионального бюджета в следующем году.

Из 26 поправок, поступивших от Думы г.о. Тольятти, 10 были учтены в проекте бюджета 2018 года и последующих двух лет. А другие будут рассмотрены в ходе исполнения областного бюджета. Завтра, 30 ноября, проект областного бюджета во втором чтении должен быть
рассмотрен на заседании Самарской губернской Думы. Есть надежда, что большинство предложений Тольятти будут отражены в бюджете региона, учитывая внимание руководителя области к нашему городу. Общаясь с жителями региона, врио губернатора Дмитрий Азаров
сказал: «Тольятти – важнейший город не только для Самарской области, но и всей страны, и ему буду уделять самое пристальное внимание». Ведь только совместные усилия вышестоящих органов власти и городских депутатов в отстаивании интересов города и его жителей позволят реализовать все эти жизнеобеспечивающие проекты. Ведь столь масштабное обновление социальной инфраструктуры не только позволит улучшить внешний облик и комфортность проживания, но и благоприятно скажется на общем настроении горожан. 
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