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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Поздравления морпехам прозвучали и от имени депутатского корпуса Думы Тольятти

28 ноября 2017 09:52
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Поздравления морпехам прозвучали и от имени депутатского корпуса Думы Тольятти По традиции были возложены цветы к памятнику погибшим военнослужащим 3 бригады специального назначения.
По традиции были возложены цветы к памятнику погибшим военнослужащим 3 бригады специального назначения.

«Где мы – там победа!» - с таким девизом живут и служат своей стране люди одной из самых отважных воинских профессий – морские пехотинцы. В понедельник, 27 ноября, этот род войск
отметил 312-я годовщину со дня основания. Накануне в Тольятти в клуб воинской части 21208 по адресу: улица Ворошилова 2А прошло мероприятие, посвященное этой дате, а также годовщине образования Юнармейского движения в Тольятти. Среди почетных гостей на празднике были председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель, а также депутаты Михаил Носорев и Владимир Бобров.

Зал, где проходило торжество, был соответствующим образом украшен. Ведь боевая летопись морской пехоты России ведется со времен Петра I, учредившего первые подразделения отечественного регулярного флота. Перед началом мероприятия Дмитрий Микель пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Петром Павловичем Шмондиным. Петр Павлович был награжден медалями «За заслуги перед морской пехотой» первой, второй и третей степени. Председатель Думы  пожелал фронтовику здоровья…

По традиции были возложены цветы к памятнику погибшим военнослужащим 3 бригады специального назначения. Торжественная часть началась с выноса знамен и присяги новых юнармейцев - участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения. Юных патриотов поздравили почетные гости.

Приветствуя ветеранов морской пехоты и юнармейцев, председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель сказал: «Мероприятия патриотической направленности сегодня очень важны, актуальны и в нашем городе, и в регионе, и в стране. Обратите внимание: в зале присутствуют представители нескольких поколений! Это и наши уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, в частности Петр Павлович Шмондин, это и ветераны, испытавшие все тяготы и лишения службы в морской пехоте, это и тольяттинская молодежь». Председатель Думы  отметил, что юнармейцы, принявшие сегодня присягу, достойны похвалы – замечательно, что в столь юном возрасте они знают о подвигах нашего народа, о славной истории страны. Он выразил уверенность в том, что память о боевых заслугах российской армии юнармейцы пронесут через всю жизнь.

Дмитрий Микель вручил ряду участников мероприятия Благодарственные письма Думы г.о.Тольятти. Наградами были поощрены и представители тольяттинского парламента. Памятные медали «Патриот России» получили председатель Думы, а также депутат Михаил Носорев, заместитель руководителя аппарата Думы Евгений Шарафан.

Далее праздничная программа в клубе продолжилась номерами с участием народного артиста РФ Владимира Новикова и актера театра и кино Александра Пескова.



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