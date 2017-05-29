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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Почетные грамоты Думы г.о.Тольятти вручены в торжественной обстановке

29 мая 2017 10:31
117
Почетные грамоты Думы г.о.Тольятти вручены в торжественной обстановке
Каждый из поощренных этой наградой является профессионалом своего дела и ведет общественную работу.

На заседании тольяттинского парламента 24 мая принято решение о награждении Почетными грамотами Думы г.о.Тольятти заведующего урологическим отделением №1 ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №1» Андрея Панкратова; главного инженера проекта проектно-конструкторского бюро ПАО «КуйбышевАзот» Дмитрия Григорьева; заместителя председателя Думы г.о.Тольятти Николая Остудина; заместителя руководителя аппарата Думы г.о.Тольятти Евгения Шарафана.

Каждый из поощренных этой наградой является профессионалом своего дела и ведет общественную работу.

Например, Андрей Панкратов в отрасли здравоохранения трудится 22 года. Впервые в Самарской области им освоены и успешно внедрены в практику малоинвазивные операции при ряде заболеваний. С целью улучшения качественного оказания медицинской помощи пациенткам с некоторыми недугами им прочитаны курсы лекций акушерам-гинекологам и урологам в амбулаторно-поликлинических подразделениях города. За плечами Андрея Панкратова множество уникальных операций, продливших жизнь пациентов с тяжелыми диагнозами, в том числе - сложные реконструктивно - пластические операции.  А еще он активно участвует в профсоюзной жизни больницы. Является автором ряда статей, опубликованных в российских и зарубежных медицинских изданиях, а также  членом Российского общества урологов, а с 2009 года  - и Российского общества онкоурологов. Принимая во внимание этот послужной список, депутаты и проголосовали за его награждение Почетной грамотой Думы с формулировкой: «за значительный вклад в развитие здравоохранения городского округа Тольятти и в связи с 115-летием Тольяттинской городской клинической больницы №1».

О награждении Дмитрия Григорьева за заслуги в производственной деятельности, значительный личный вклад в развитие предприятия, химической промышленности г.о.Тольятти, а также в связи с профессиональным праздником Днем химика ходатайствовал коллектив ПАО «КуйбышевАзот».  Представленные в Думу документы были подписаны генеральным директором Александром Герасименко и председателем профсоюзного комитета Сергеем Тумановым.  Свою трудовую деятельность в ПАО «КуйбышевАзот» Дмитрий Григорьев начал в 2002 году инженером - конструктором 3-ей категории проектно-конструкторского бюро. При участии Дмитрия Григорьева в течение последних лет были реализованы масштабные программы по реконструкции и модернизации одного из участков предприятия.  Проделанная работа позволила ПАО «КуйбышевАзот»  в течение нескольких лет увеличить выпуск продукции на этом участке более чем в 2,5 раза. Дмитрий Григорьев принимает активное участие и в общественной жизни предприятия, в работе по благоустройству территории на избирательных округах № 12 и № 17 и благоустройству территории завода, посадке деревьев на участках сгоревшего леса, в ликвидации несанкционированных свалок на территории Тольятти.

Значимую награду тольяттинского парламента получил и заместитель председателя Думы г.о.Тольятти Николай Остудин. В мае нынешнего года ему исполнилось 65 лет, 43 из которых составляют трудовой стаж. Николай Иванович, являясь заместителем председателя Думы г.о.Тольятти, членом комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы, принимает активное участие в решении вопросов по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, по участию муниципалитета в деятельности акционерных обществ, по осуществлению муниципального земельного контроля, в разрешении конфликтных ситуаций в градостроительстве. Проявил себя грамотным управленцем, обладает незаурядными качествами лидера и руководителя, пользуется заслуженным авторитетом у коллег по политической и общественной деятельности. Будучи депутатом Думы, он активно работает с избирателями, профессиональными сообществами города. Почетной грамотой Думы г.о.Тольятти отмечены заслуги Николая Остудина в развитии местного самоуправления и нормотворчества, высокий профессионализм, активную общественную деятельность во благо городского округа Тольятти.
 
В связи с 60-летним юбилеем, а также с учетом заслуг в развитии местного самоуправления, высокого профессионализма, многолетнего добросовестного труда, активной общественной деятельности во благо Тольятти Почетной грамотой Думы награжден и заместитель руководителя аппарата Думы Евгений Шарафан. Общий трудовой стаж Евгения Владимировича 35 лет, последние семь лет он работает в Думе. Обладает хорошими организаторскими способностями, к выполнению должностных обязанностей относится ответственно. Помимо трудовой деятельности Евгений Шарафан в течение многих лет ведет активную и многоплановую общественную деятельность, являясь членом Президиума общественной организации Союз офицеров запаса «Честь имею», советником атамана Самарского отдельного казачьего общества Волжского казачьего войска, членом совета национально-культурных центров г.о.Тольятти, членом совета по вопросам межэтнического взаимодействия при администрации г.о.Тольятти.


 






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