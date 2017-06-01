Переход на новую модель экономики Тольятти обсуждался в ТГУ с участием депутатов
1 июня 2017 10:10
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30 мая в Тольяттинском государственном университете, ставшем опорным вузом региона, прошла стратегическая сессия «Тольятти и Университет: одна судьба, одна стратегия». Свыше 160 экспертов от городского до федерального уровней искали ответы на вопросы относительно перспектив развития Тольятти. Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель, являющийся также членом попечительского совета вуза, выступил на пленарной сессии. А депутаты Думы Михаил Носорев, Борислав Гринблат, Александр Родионов стали активными участниками дискуссий, прошедших в формате «круглых столов». В мероприятии приняли участие и представители аппарата Думы.
Открылось мероприятие панельной дискуссией «Тольятти: от индустриальной экономики к экономике знаний», модератором которой выступил председатель правления Фонда «ЦСР «Северо-Запад», вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» Владимир Княгинин. Участниками дискуссии стали ректор ТГУ Михаил Криштал, заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий Горбунов, председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель, заместители главы администрации г.о.Тольятти, Алексей Бузинный и Игорь Ладыка, вице-президент по персоналу и социальной политике ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко, директор ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» Денис Жидков, генеральный директор «Экспо-Тольятти» Василий Воронской.
Михаил Криштал представил участникам панельной дискуссии программу развития университета, с которой ТГУ победил во второй волне федерального конкурса на получение статуса опорного вуза. Это событие уже названо беспрецедентным и знаковым для региональной системы образования. Сейчас ТГУ готовит к согласованию с областным правительством и министерством образования и науки РФ программу развития опорного вуза. Поэтому обсуждение ключевых направлений развития вуза, города и региона с привлечением внешних экспертов важно для выработки чёткой единой стратегии.
Комментируя перспективы развития города, председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель отметил, что есть разные оценки, в том числе и в отношении ТОСЭР. В частности, заявлялось о том, что в ближайшие два года в городе должны появиться порядка 20 тысяч рабочих мест, а значит и новые источники пополнения бюджета. Задачи непростые, и, очевидно, что для их выполнения необходимо предпринять максимум усилий. Вместе с тем совершенно очевидно то, что Тольятти имеет большой человеческий, промышленный потенциал и исторически наработанные связи. Все это и необходимо переориентировать на новую – нацеленную на отход от монозависимости и переход на более разноплановую - модель развития экономики города. И та модель развития, которая предложена федеральными властями в рамках статуса ТОСЭР, даст шанс городу возместить упущенное.
Председатель Думы г.о.Тольятти обратил внимание участников конференции на то, что власти Тольятти активно занимаются проектами, связанными с юбилеем АВТОВАЗа, модернизацией, улучшением социальной инфраструктуры города. Ведь это содействует и инвестиционной привлекательности Тольятти, и повышению комфортности городской среды, проживания в нем горожан. «Очевидно, что Тольятти необходима концепция пространственного развития. В рамках рассмотрения нового Генплана Тольятти депутаты намерены форсировать решение данной задачи. Необходима и актуальная, учитывающая новые реалии и внедряемые сейчас проекты Стратегия развития города. Важно, чтобы она разрабатывалась непосредственно в городе, под контролем руководства города, с участием широких слоев общественности. В эту работы целесообразно вовлечь представителей региональных властей, а также Тольяттинского государственного университета как опорного, имеющего ключевое значение для Тольятти, вуза» - подчеркнул Дмитрий Микель.
После панельной дискуссии обсуждение стратегии развития города и вуза перешло в формат «круглых столов». Председатель комиссии по бюджету и экономической политике Думы Михаил Носорев был приглашен к участию в работе группы, которая была призвана определить ключевые вызовы для технологического сектора Тольятти на настоящий момент, методы вывода его на уровень глобальной конкуренции и предложить конкретные пилотные проекты в области инженерно-технической подготовки. Этим вопросам был посвящен круглый стол «Исследовательская деятельность, технологическое предпринимательство и качество инженерной подготовки: что необходимо ТОСЭР «Тольятти».
Близкая всем депутатам тема благоустройства территории и комплексного развития городской среды обсуждалась в рамках еще одного «круглого стола». Тольяттинский парламент был представлен на ней председателем комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Бориславом Гринблатом. Для «мозгового штурма» были предложены вопросы, связанные с инструментами формирования позитивной урбанистики, развитием туристического кластера и др. Ну а председатель комиссии по социальной политике Александр Родионов участвовал в «круглом столе», посвященном личностному развитию горожан, новым педагогическим и гуманитарным технологиям, созданию траектории развития для молодежи «школа – университет – предприятие» как инструмента вовлечения талантливой молодежи в экономику Тольятти.
Результаты работы были представлены модераторами круглых столов в рамках итоговой панельной дискуссии.
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