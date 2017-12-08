Основа «дорожной карты» по решению острых проблем подготовлена Думой Тольятти
8 декабря 2017 09:30
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По каждому пункту содержится также анализ проблемы, причины ее возникновения, сегодняшнее состояние дел, притом с конкретными показателями.
Как показал анализ практики муниципалитетов России за предыдущие годы, Дума г.о.Тольятти – один из немногих представительных органов местного самоуправления, который так качественно и в полном объеме использует полномочия, связанные с ежегодным отчетом главы муниципального образования о результатах деятельности, в том числе и решении вопросов, поставленных депутатами.
Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством тольяттинский парламент каждый год заслушивает отчет главы муниципального образования о работе местной администрации в предыдущем периоде. Предоставляя депутатам результаты деятельности своей команды, глава города должен отчитаться перед Думой и о решении вопросов, поставленных представительным органом. Перечни этих вопросов утверждаются решением Думы. Соответствующий документ на 2018 год был принят на заседании тольяттинского парламента 6 декабря.
Это решение Думы представляет собой объемный – на 52 листах – документ. Такого рода решения принимаются в Думе один раз в год. При подготовке соответствующего документа аккумулируются и решения Думы по наиболее актуальным вопросам развития города, и проблемы, обсуждаемые депутатами на профильных комиссиях, и обращения граждан. Учитываются и приоритеты, определяемые вышестоящими уровнями власти, включая задачи, которые обозначаются в Посланиях Президента России и главы региона. Каждая из профильных комиссий Думы формулирует вопросы по отраслевому принципу, по курируемым направлениям работы. Эти вопросы сводятся в едином перечне. В итоге получается свод проблем, волнующих депутатов, поднимаемых горожанами.
На этом депутаты не останавливаются – по каждому пункту содержится также анализ проблемы, причины ее возникновения, сегодняшнее состояние дел, притом с конкретными показателями – в рублях, метрах и т.д. Важно и то, что применительно к каждому из поставленных депутатами вопросов предлагаются пути решения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Сюда включаются и управленческие действия на местном уровне, и усилия, которые необходимо предпринимать совместно с вышестоящими инстанциями, и инициативы, проявления которых депутаты ждут от населения. Как пояснил председатель Думы журналистам, перечень не является исчерпывающим. Как бы то ни было, вопросы главе – это системный документ, основа «дорожной карты» по решению наиболее злободневных вопросов городского сообщества.
Дмитрий Микель подчеркнул, что вопросы главе – это общий, совместный для Думы и администрации г.о.Тольятти документ. Примечательно, что так его оценивают депутаты, так он воспринимается и Сергеем Анташевым, который и сам в свое время был депутатом Думы г.о.Тольятти. Фактически, изучив этот документ, житель города может убедиться, что решение проблем находится на контроле у депутатов, составить представление о том, в чем суть той или иной городской проблемы, увидеть, как именно власти намереваются их устранять. Это соотносится с установками об открытости власти, с требованиями об обеспечении доступа к информации о деятельности власти.
Понятно, что существенная часть вопросов переходит из одного документа в другой, ведь некоторые застарелые проблемы не решаются годами либо решаются, но не в полной мере. К тому же, урегулирование ряда вопросов зависит не только от исполнительной власти Тольятти, на уровне муниципалитета они не могут быть решены. Заместитель председателя Думы Александр Денисов озвучил в ходе заседания одну из таких проблем – загрязнение воздуха выхлопными газами большегрузных машин и легковых автомобилей
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