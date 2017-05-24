На заседании Думы Тольятти приняты решения о награждении ряда горожан
24 мая 2017 14:16
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В отношении тольяттинцев, которых депутаты решили наградить Почетным знаком Думы г.о.Тольятти «За заслуги перед городским сообществом», можно сказать, что их имена на слуху у горожан и все они внесли весомый вклад в развитие нашего города. Председатель Думы Дмитрий Микель подчеркнул, что их трудовой стаж составляет десятки лет, большая часть
которых отдана Тольятти.
По ходатайству МБУК «Тольяттинский художественный музей» высшей награды тольяттинского парламента отмечен Сергей Галета, заслуженный художник РФ, профессор ТГУ, член Творческого союза художников России. Это автор многочисленных графических и живописных работ, дизайнерских проектов, а также общественно значимых проектов по развитию творческого потенциала Тольятти. В период с 1986 по 2009 год он провёл 23 персональные выставки, принял участие в более чем 100 выставках в Тольятти, Москве, Нижневартовске, Челябинске, Чебоксарах, Кольмаре (Франция), Вольфсбурге (Германия).
Картины Сергея Галеты находятся в собраниях Министерства культуры России, художественного мемориального музея им. Репина, Тольяттинского художественного музея, в коллекциях предприятий и организаций города. А еще он активно занимается преподавательской и научной деятельностью.
Почетный знак Думы г.о.Тольятти будет вручен и Юрию Рыбалко, ветерану «Куйбышевгидростроя», принимавшему непосредственное участие в строительстве заводов «Синтезкаучук», «Куйбышевфосфор», «АВТОВАЗ», «ТоАЗ» и других промышленных объектов Тольятти. К трудовой деятельности в нашем городе он приступил 53 года назад. Начинал прорабом, а с 1986 по 1992 годы работал заместителем начальника КГС по промышленному строительству, фактически – вторым по должности после Николая Семизорова, соратником которого и был Юрий Рыбалко. Зарекомендовал себя умелым организатором, проявлявшим инициативу и смелость при решении сложных технических и организационных вопросов. После ухода на заслуженный отдых Юрий Рыбалко занимается общественной деятельностью, принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
По ходатайству Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Почетным знаком Думы г.о.Тольятти «За заслуги перед городским сообществом» отмечен Владимир Томников, директор филиала этой Ассоциации в нашем городе. Ветеран труда, он принимает активное участие в социально-экономическом развитии Тольятти, поддержке отечественных
промышленников и предпринимателей, координации деятельности промпредприятий в части социально-трудовых отношений, является инициатором полезных дел в интересах городского сообщества. Владимир Томников входит в состав Тольяттинской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также Консультационного Совета при Думе г. о. Тольятти, возглавляет гильдию «Промышленных предприятий» в Торгово-промышленной палате Тольятти.
Поощрения в виде Почетного знака Думы г.о.Тольятти удостоен и Александр Безуглый, заслуженный учитель и заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Самарской области, директор, тренер-преподаватель МБУ ДО СДЮСШОР № 7 «Акробат». Это наставник не одного поколения высококлассных спортсменов, победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. Среди его воспитанников – четырехкратный победитель первенств мира и чемпион первых Европейских игр 2015 года Михаил Мельник, неоднократный победитель первенств Европы и мира, финалист Олимпийских игр 2016 года Андрей Юдин и другие прославленные спортсмены. Александр Безуглый пропагандирует физическую культуру и спорт, играет заметную роль в организации и проведении на территории г. о. Тольятти соревнований с участием лучших спортсменов страны и мира.
Проголосовали депутаты и за вручение Почетного знака Думы г.о.Тольятти Анатолию Кускову, который в нынешнем году празднует 80-летний юбилей. В Вооруженных силах он прошел путь от курсанта до генерал-майора. В период с 1956 по 1994 годы был начальником тольяттинского гарнизона, начальником Тольяттинского высшего военного строительного командного училища. Поощрен высокими государственными наградами, в частности Орденом Красной звезды. Анатолий Кусков внес значительный вклад в дело патриотического воспитания молодежи, подготовки квалифицированных военных кадров. После увольнения в запас, учитывая богатый практический опыт и организаторские способности, его назначили директором стадиона «Торпедо». Под его руководством развивалась и поддерживалась на высоком уровне материально-техническая база спортивных сооружений. Анатолий Кусков ведёт активную общественную работу: организует экологические субботники, в составе пожарной дружины занимается спасением лесов Тольятти от пожаров, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.
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