На юбилейных торжествах в Тольятти слова поздравлений от имени депутатского корпуса звучали на нескольких площадках

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А председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель вместе с главой г.о.Тольятти Сергеем Анташевым в эти дни посетили основные мероприятия.Воскресным днём в парке Центрального района работали различные площадки, в том числе - городской фестиваль уличных представлений «Овальные углы», концерт творческих коллективов и солистов тольяттинской филармонии. Организаторы праздника предусмотрели и мероприятия для любителей спорта. Руководитель тольяттинского парламента посетил несколько площадок, а также поприветствовал участников шоу-выставки «Автопарада», собравшей на Центральной площади наиболее активных автолюбителей.Побывал председатель Думы и в Автозаводском районе, где вместе с главой г.о.Тольятти поздравил горожан с праздником перед выступлением Государственного русского народного «Волжского хора» имени Петра Милославова. Представители тольяттинского парламента адресовали слова поздравлений с юбилейной датой в истории Тольятти и жителям Комсомольского района. Дмитрий Микель совместно с Сергеем Анташевым приветствовали горожан, пришедших посмотреть на выступление знаменитого «Баян-Микс» с Сергеем Войтенко. На мероприятии также присутствовали депутаты Думы г.о.Тольятти Константин Кузнецов и Артем Анисимов, а также депутаты Государственной Думы и Самарской губернской Думы.В этом же составе депутаты и глава г.о.Тольятти поприветствовали и жителей микрорайона Шлюзовой. Там к ним присоединился и депутат Владимир Бобров. Впервые перед жителями микрорайона выступили музыканты и солисты Русского оркестра тольяттинской филармонии.Кульминацией торжеств стало мероприятие на Центральной площади. Поздравить горожан сюда пришли глава г.о.Тольятти, председатель Думы. От имени главы региона Н.И.Меркушкина тольяттинцев приветствовал вице-губернатор Александр Кобенко. На Центральной площади горожан развлекала популярная группа UMA2RMAN, выступление которой собрало большое количество зрителей.Завершились юбилейные торжества праздничным салютом, который прогремел на четырех площадках Тольятти, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.