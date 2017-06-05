На встрече депутатов Тольятти с мэром Надьканижа говорилось о развитии побратимских связей

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Какие бы события не происходили в большой политике, это не должно сказываться на взаимоотношениях между нашими городами. Таков был посыл мероприятия, состоявшегося в Думе г.о.Тольятти в преддверии празднования 280-летнего юбилея нашего города и 20-летия установления побратимских связей между Тольятти и венгерским городом Надьканижа.Город-побратим на встрече представлял мэр Шандор Денеш. Со стороны Думы г.о.Тольятти присутствовали председатель Дмитрий Микель, председатель комиссии по бюджету и экономической политике Михаил Носорев, председатель комиссии по социальной политике Александр Родионов, а также руководитель аппарата Думы Наталья Митрофанова. В мероприятии также принял участие депутат СГД Алексей Степанов.Председатель Думы г.о.Тольятти поблагодарил Шандора Денеша за то, что он нашел возможность посетить наш город в дни празднования 280-летнего юбилея. Он назвал символичным и то, что в этом году история взаимоотношений Тольятти и Надьканижи насчитывает 20 лет. «Очевидно, что в 1997 году, когда устанавливались побратимские отношения между нашими городами, было принято правильное решение», - отметил Дмитрий Микель. В активе этого сотрудничества – обмен делегациями в сфере культуры и образования, здравоохранения и лечебного туризма.Михаил Носорев высказал на встрече важную мысль: какие бы ветры не веяли и какие бы тучи не сгущались в большой политике, отношения между венгерским и российским народом, между жителями Надьканижи и Тольятти не должны ухудшаться, должны оставаться братскими. А вот с Александром Родионовым у Шандора Денеша оказалось много общего, ведь нынешний мэр побратимского города по профессии учитель (преподавал химию) и работал директором школы.Завершая разговор, мэр Надьканижи пообещал и в следующем году приехать на День города в Тольятти, принять участие в фестивале «Рыба моя» и вместе со своими земляками приготовить венгерскую уху. Он выразил уверенность в том, что связи между побратимскими городами будут развиваться и подчеркнул: «Надо, чтобы наша молодежь узнала друг друга». Это, действительно, актуальное высказывание, ведь сейчас дружеские взаимоотношения поддерживаются преимущественно представителями поколений, воспитавшихся в духе интернационализма…Участники встречи обменялись памятными сувенирами. На память о встрече был сделан коллективный снимок.