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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

На совещании в Думе Тольятти шла речь о «дорожной карте» по обустройству микрорайона «Северный 8»

28 апреля 2017 14:23
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Мероприятие было организовано для того, чтобы наметить пути решения проблем, волнующих жителей нового жилого массива. В настоящее время в этом микрорайоне, где осуществлялась малоэтажная застройка, но предполагается и возведение многоквартирных домов от 3 до 8 этажей, царит бездорожье.
Мероприятие было организовано для того, чтобы наметить пути решения проблем, волнующих жителей нового жилого массива. В настоящее время в этом микрорайоне, где осуществлялась малоэтажная застройка, но предполагается и возведение многоквартирных домов от 3 до 8 этажей, царит бездорожье. Но подвижки к лучшему уже есть. Собственник земли - ЗАО «НИВА» - буквально на днях обратился в администрацию г.о.Тольятти с предложением о безвозмездной передаче 4 участков, которые будут использоваться для строительства в микрорайоне «Северный 8» дорог. Депутаты поставили задачу провести с владельцами земли консультации по поводу передачи муниципалитету еще 7 подобных земельных участков, необходимых для создания элементов улично-дорожной сети.

Со стороны Думы г.о.Тольятти на совещании присутствовали депутаты Алексей Альшин, Борислав Гринблат, Алексей Сазонов, Виктор Щербаков, а также специалисты аппарата.

Как выяснилось, проблем у жителей нового микрорайона множество – и с газоснабжением, и с благоустройством. Особенно остро стоит «дорожный» вопрос, поскольку ни уличных магистралей, ни местных проездов на территории этого жилого массива, по сути, нет, а есть лишь то, что называют направлениями. Это было наглядно продемонстрировано участникам
совещания в ходе демонстрации подробных фотоматериалов, запечатлевших непролазные лужи, колдобины, грязь. Условия для проезда экипажей скорой помощи или пожарных автомобилей – никакие. А на дворе 21 век, да и микрорайон находится в черте городского округа.

Однако к созданию дорожно-транспортной инфраструктуры администрация г.о.Тольятти пока не приступала. Причина в том, что все земли в микрорайоне принадлежат частникам, а, стало быть, вкладывать бюджетные средства в освоение территории достаточных оснований не имелось. Как сообщил депутат Виктор Щербаков, представляющий в Думе г.о.Тольятти интересы населения, проживающего на указанной территории, кое-что удалось сделать за счет благотворительной помощи. В частности, благодаря ПАО «КуйбышевАзот» была произведена отсыпка улиц асфальтогранулятом. Но фронт работ значительно шире.

Как было доложено депутатам, 17 апреля собственник львиной доли земельных участков на территории микрорайона «Северный 8» сделал важный шаг для решения «дорожных» проблем. Присутствующий на совещании представитель ДУМИ (департамента по управлению муниципальным имуществом) заверил, что процедура оформления участков в муниципальную
собственность будет проведена оперативно. Только после этого и можно будет расходовать средства тольяттинской казны на создание элементов улично-дорожной сети. Однако с землей проблемы остаются, ведь потребность в участках выше. Аналитики Думы г.о.Тольятти обозначили 11 земельных участков, которые целесообразно переводить в территории общего
пользования с прицелом на прокладку дорог. Поэтому депутаты предложили администрации г.о.Тольятти провести соответствующие переговоры с собственниками земель.

План действий на ближайшую перспективу по решению проблем населения микрорайона – «дорожная карта» - должен быть предоставлен в Думу в месячный срок. Исполнительной власти рекомендовано подготовить расчет средств на выполнение проектных работ по строительству дорог, учитывая отвод ливневых и паводковых вод, централизованную канализационную систему, проектирование освещения, то есть комплексное решение вопроса.

Председатель комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Думы Борислав Гринблат указал на необходимость включения нужных жителям социальных объектов в «Северном 8» в государственные и муниципальные программы, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти. 



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