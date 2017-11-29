На прием к Дмитрию Микелю обратились представители пенсионеров и малого бизнеса

134

Каждому из граждан были даны подробные разъяснения. Председатель Думы г.о.Тольяттизаверил обратившихся, что со стороны городского парламента им окажут содействие в урегулировании сложных жизненных ситуаций.84-летняя пенсионерка Валентина Домбровская пришла просить не столько за себя, сколько за ту часть пожилых тольяттинцев, которая ранее пользовалась субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг и льготным проездом на общественном транспорте. Напомним, что по распоряжению врио губернатора Самарской областисоздана и продолжает деятельность рабочая группа, перед которой поставлена задача - найти решение, удовлетворяющее лишенных льгот пенсионеров. Тема совершенствования системы социальной поддержки населения находится сейчас в фокусе внимания властей всех уровней и на личном контроле у главы региона. Первые шаги в данном направлении уже сделаны, например, количество льготных поездок увеличено с 60 до 90. А все сигналы с мест анализируются и обобщаются с целью принятия системных решений…Была затронута пенсионеркой и проблема транспортной доступности лечебных учреждений. По мнению Валентины Михайловны, добраться до ряда объектов здравоохранения на муниципальных автобусах и троллейбусах возможности нет. Пенсионерка потребовала ввести маршруты, позволяющие без пересадок доезжать от дома до больниц и поликлиник города. От имени жильцов дома № 70 на улице Мира она пожаловалась председателю Думы и на шум и неудобства, причиняемые владельцем точки общепита, располагающейся на первом этаже дома. Есть проблемы и с соседями-наркоманами. Дмитрий Микель заверил пенсионерку, что на эту ситуацию можно повлиять оперативно, для чего он лично обратится к начальнику УМВД по г.Тольятти…Что касается обратившегося на прием Николая Горбунова, то его проблемы тоже не являются сугубо персональными. Речь идет о налоге на имущество. По словам предпринимателя, суммы в налоговых уведомлениях за помещения в небольшом торгово-офисном центре, располагающемся на периферии Центрального района, одномоментно выросли в несколько раз: с 34 тысяч до 314 тысяч, с 200 тысяч до 1,5 млн рублей. При этом арендаторов завалили предложениями за определенную плату «помочь снизить кадастровую стоимость в законном порядке». Дмитрий Микель сообщил предпринимателю, что Дума г.о.Тольятти неоднократно ставила перед чиновниками вопрос о недопустимости увеличения нагрузки на малый и средний бизнес. Депутатский корпус Тольятти на протяжении последних лет заострял внимание на проблеме налогового бремени, того, посильны ли эти отчисления предпринимателям. Председатель Думы заверил, что готов озвучивать данные о положении предпринимателей и в Самаре, так как решения, касающиеся кадастровой стоимости земельных участков, относятся к полномочиям региональных властей…Заслуживают внимания и обстоятельства, на которые председателю Думы г.о.Тольятти пожаловалась одна из участниц программы «Молодой семье – доступное жилье». Выиграв несколько судов с администрацией, она продолжает отстаивать свои права. Как дальше защищать свои интересы? Способы решения возникшей проблемы попробуют найти специалисты аппарата тольяттинского парламента. Эта ситуация свидетельствует о востребованности программы; для многих молодых семей это реальная помощь в решении жилищного вопроса.