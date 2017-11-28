На праздновании Дня матери от Думы Тольятти были вручены Благодарственные письма
28 ноября 2017 09:08
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«Любовью материнской мир прекрасен» - так называлось мероприятие, приуроченное к празднованию в нашем городе Дня матери. Оно состоялось 25 ноября в большом зале МАУ ДКИТ. Думу г.о.Тольятти на мероприятии представляли председатель Дмитрий Микель, а также депутат Нина Болканскова.
В центре внимания на мероприятии оказались тольяттинки, чье главное призвание – быть матерью. О заслугах этих женщин говорили и председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель, и глава г.о.Тольятти Сергей Анташев. Для виновниц торжества была подготовлена яркая концертная программа.
Особые слова благодарности председатель Думы г.о.Тольятти высказал многодетным матерям, а также тем, кто воспитывает приемных детей и детей-инвалидов. Он выразил признательность и тем, кто вкладывает душу, силы в детишек, которые впоследствии прославляют наш Тольятти, побеждая в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях...
Благодарственным письмом Думы г.о. Тольятти была награждена мама известной на весь мир теннисистки Дарьи Касаткиной - Татьяна Борисовна Тимковская. За успехами ее дочери следят многие горожане. Мастер спорта международного класса Дарья Касаткина занимает 24 строчку в рейтинге мирового женского тенниса, она неоднократная победительница первенств мира и Европы, участница ХХХI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Думскую награду из рук председателя Думы г.о.Тольятти получила и Ольга Вячеславовна Разбегаева. Поощрить ее Благодарственным письмом Думы г.о. Тольятти было решено в связи с тем, что ее материнская любовь и вера помогают совершаться порой невероятному. Ее дочь Алёна Разбегаева стала победителем первенства России по плаванию среди детей и подростков с поражением опорно-двигательного аппарата. Успехи в спорте достигнуты их совместным трудом и тренировками.
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