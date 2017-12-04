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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

На круглом столе в Думе Тольятти обсуждались меры поддержки НКО

4 декабря 2017 10:37
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На круглом столе в Думе г.о.Тольятти обсуждались меры поддержки НКО Городской парламент ставит вопрос о сохранении финансирования по линии НКО на уровне нынешнего года.
Городской парламент ставит вопрос о сохранении финансирования по линии НКО на уровне нынешнего года.

В дискуссии приняли участие представители  депутатского корпуса тольяттинского парламента, отраслевых подразделений администрации г.о.Тольятти, Общественной палаты г.о.Тольятти, благотворительных организаций города, члены президиума Общественного совета при Думе г.о.Тольятти. Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель, приветствуя собравшихся, подчеркнул: без поддержки некоммерческого сектора реализуемые проекты не могут быть полноценными. Учитывая роль гражданских активистов, тольяттинский парламент ставит вопрос о сохранении финансирования по линии НКО на уровне нынешнего года.

Депутатский корпус Думы г.о.Тольятти на мероприятии был представлен депутатом Михаилом Носоревым, который и вел «круглый стол», а также Александром Родионовым и Виталием Климашевским. Открывая «круглый стол», Дмитрий Микель сказал, что роль, которую в Тольятти играет Общественный совет, не сводится к взаимодействию с Думой, она значительно больше. По его мнению, эта тенденция сохранится и в последующие годы. Высоко оценивая вклад некоммерческого сектора в развитие города, депутаты выступают за выделение в бюджете будущего года суммы на поддержку НКО, включая органы ТОС, сопоставимой с 2017 годом. Михаил Носорев, как сопредседатель согласительной комиссии по бюджету, тоже сделал акцент на этой теме: депутаты настаивают на том, чтобы средства для НКО были отражены в бюджете в полном объеме.

О большом влиянии некоммерческого сектора на процессы, происходящие в Тольятти, говорит и тот факт, что составной частью Стратегии развития Тольятти участники «круглого стола» видят и Стратегию развития некоммерческого сектора. Соответствующая рекомендация сформулирована для рассмотрения Думой г.о.Тольятти.

Механизм привлечения некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг, социальный заказ как подвид муниципального или государственного заказа, общественная оценка качества оказания услуг – таков спектр тем, озвученных в ходе «круглого стола» членом Общественной палаты Самарской области Маргаритой Вахтиной.

До сведения присутствующих были доведены и данные мониторинга состояния некоммерческого сектора в Тольятти, подготовленные главным специалистом Управления аналитики и организации работы комиссий аппарата Думы г.о.Тольятти Татьяной Макаровой. Примечательно, что из 674 зарегистрированных минюстом Самарской области НКО (включая ТОСы, политические, религиозные и профсоюзные организации) с органами местного самоуправления взаимодействуют чуть более 150 НКО. Лишь половина организаций, которым были направлены анкеты, предоставили информацию о своей деятельности. Меж тем, силами общественников в городе проводится 2,5 тысячи мероприятий в год. А денежный эквивалент работы волонтеров (если принять за стоимость часа их деятельности 100 рублей) эксперты оценивают в 5 млн рублей.

Однако активность тольяттинских НКО при подаче заявок на гранты остается  невысокой. В то же время  сбор членских взносов и оказание платных услуг практикует лишь малая часть НКО. В условиях сокращения уровня финансирования со стороны региональных властей данный факт свидетельствует о том, что общественники слабо используют как свой потенциал, так и существующие возможности бюджетной подпитки полезной для общества деятельности.  Заместитель председателя Общественного совета при Думе г.о.Тольятти Борис Цирульников в связи с этим обозначил как точки роста некоммерческого сектора изучение основ социального маркетинга и технологий пиара.

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