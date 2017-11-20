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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

На этой неделе продолжится судебное разбирательство по застройке 17а квартала в Тольятти

20 ноября 2017 10:44
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На этой неделе продолжится судебное разбирательство по застройке 17а квартала в Тольятти Застройка исключительно жилыми многоквартирными домами вызвала у местных жителей негодование.
Застройка исключительно жилыми многоквартирными домами вызвала у местных жителей негодование.

Решение вопроса со строительством школы и детсада в 17а квартале снова откладывается. 15 ноября 2017 года в рамках судебного процесса по иску прокуратуры г.о. Тольятти к администрации, представители  последней попросили отложить разбирательство.

Напомним, что застройка 17а квартала исключительно жилыми многоквартирными домами вызвала у местных жителей негодование. Год назад жильцы новостроек яростно раскритиковали на публичных слушаниях проект планировки и межевания территории квартала. Разработчик документации (компания «М-Строй») не потрудился предусмотреть строительство социальных объектов для жителей квартала. При этом в 17а квартале проживает порядка 12 тысяч человек. Родители вынуждены возить детей в детсады и школы, расположенные в других кварталах. Здесь нет и, скорее всего, не будет своей поликлиники.

В июле текущего года прокуратура г. Тольятти провела проверку по коллективному обращению жителей 17а квартала и указала администрации на прямое нарушение законодательства. По региональным нормативам не далее полукилометра от жилых многоквартирных домов должны присутствовать образовательные учреждения. А в утвержденных проектах планировки и межевания их нет. Соответственно, прокуратура принесла протест на постановление администрации. И в сентябре надзорный орган обратился в Центральный районный суд Тольятти с требованием отменить постановление администрации, которым была утверждена градостроительная документация. Взамен администрация должна будет утвердить новые проекты планировки и межевания, соответствующие действующему законодательству.

15 ноября суд собирался рассмотреть иск прокуратуры к администрации, но сторона ответчика заявила о необходимости представить дополнительные доказательства. Это послужило причиной переноса судебного разбирательства на другую дату. В пользу кого решиться дело, на каком месте окажутся интересы жителей 17а квартала? Очередное рассмотрение дела назначено на 21 ноября.

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