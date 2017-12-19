На XV форуме НКО принята Стратегия развития некоммерческого сектора в Тольятти
19 декабря 2017 14:03
127
Власти всех уровней придают особое значение взаимодействию с широкой общественностью в решении проблем, волнующих население. В связи с этим общественникам оказывается содействие и поддержка – финансовая, имущественная, консультационная. Делается много, но
что требуется для укрепления и расширения взаимодействия власти и некоммерческого сектора? Об этом и говорилось на очередном форуме НКО. По итогам дискуссии участники мероприятия приняли Стратегию развития некоммерческого сектора, которая должна стать
составной частью Стратегии развития нашего города в целом.
В качестве одной из задач была обозначена необходимость обеспечить постоянный и полноценный диалог между органами местного самоуправления и городским сообществом, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, с объединениями
граждан по месту жительства и трудовыми коллективами.
На мероприятии было отмечено, что с 2012 года к проведению форумов НКО в Тольятти подключился Общественный совет при Думе, созданный в 2011 году. Примечательно, что этот совещательный орган, ставший связующим звеном между наиболее активной частью жителей города и городскими властями, по состоянию на 2017 год включает в свой состав 100 НКО. Пять раз (из 6 возможных) Общественный совет при Думе занимал первое место на областном конкурсе на лучший общественный совет при органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.
В каждом форуме участвуют представители власти. Постоянная совместная работа привела к тому, что в Тольятти имеется широкая система муниципальной поддержки некоммерческих организаций, закрепленная в нескольких нормативно-правовых актах местного уровня.
Консолидированная позиция тольяттинского некоммерческого сектора, предъявляемая на форумах, приводит к совершенствованию муниципальной правовой базы.
В результате консолидированной деятельности некоммерческих организаций в нашем городе сложились интересные и востребованные общественные традиции. Таким примером служит восстановление городского леса. В традицию вошли также ярмарка изделий народных
мастеров, которую вот уже несколько лет организует Тольяттинский клуб деловых женщин, а также городской фестиваль военно-спортивных и экстремальных видов спорта «КУПОЛ», уже трижды становившийся городской площадкой, на которой демонстрировали свои умения и достижения члены военно-патриотических клубов, ветераны, спортсмены.
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
601
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1099
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1296
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1330
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
937
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
959
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1427
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1776
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1785
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3733
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3839
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3882
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3350
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3398
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3992
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3411
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3899
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3598
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3715
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3620
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3381
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2932
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3414
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11454
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3924
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2998
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2605
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3161
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3656
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3167
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5627
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2082
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9016
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2720
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10536
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3107
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2624
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1690
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2072
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1962
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1645
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3280
Мероприятия