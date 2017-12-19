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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

На XV форуме НКО принята Стратегия развития некоммерческого сектора в Тольятти

19 декабря 2017 14:03
127
В качестве одной из задач была обозначена необходимость обеспечить постоянный и полноценный диалог между органами местного самоуправления и городским сообществом, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, с объединениями граж
Представители Думы г.о.Тольятти приняли участие в масштабном мероприятии, на котором активисты гражданского общества обсуждали проблемы и перспективы развития некоммерческого сектора в нашем городе. Выступая перед собравшимися, председатель тольяттинского парламента Дмитрий Микель высоко оценил роль социально ориентированных НКО в жизни Тольятти, отметил активность общественников. Подчеркнув, что, несмотря на сложную ситуацию с бюджетом, депутаты изыскали средства на поддержку НКО в 2018 году в объеме нынешнего года, он призвал гражданских активистов не сбавлять темпы полезной деятельности.

Власти всех уровней придают особое значение взаимодействию с широкой общественностью в решении проблем, волнующих население. В связи с этим общественникам оказывается содействие и поддержка – финансовая, имущественная, консультационная. Делается много, но
что требуется для укрепления и расширения взаимодействия власти и некоммерческого сектора? Об этом и говорилось на очередном форуме НКО. По итогам дискуссии участники мероприятия приняли Стратегию развития некоммерческого сектора, которая должна стать
составной частью Стратегии развития нашего города в целом.

В качестве одной из задач была обозначена необходимость обеспечить постоянный и полноценный диалог между органами местного самоуправления и городским сообществом, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, с объединениями
граждан по месту жительства и трудовыми коллективами.

На мероприятии было отмечено, что с 2012 года к проведению форумов НКО в Тольятти подключился Общественный совет при Думе, созданный в 2011 году. Примечательно, что этот совещательный орган, ставший связующим звеном между наиболее активной частью жителей города и городскими властями, по состоянию на 2017 год включает в свой состав 100 НКО. Пять раз (из 6 возможных) Общественный совет при Думе занимал первое место на областном конкурсе на лучший общественный совет при органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.

В каждом форуме участвуют представители власти. Постоянная совместная работа привела к тому, что в Тольятти имеется широкая система муниципальной поддержки некоммерческих организаций, закрепленная в нескольких нормативно-правовых актах местного уровня.
Консолидированная позиция тольяттинского некоммерческого сектора, предъявляемая на форумах, приводит к совершенствованию муниципальной правовой базы.

В результате консолидированной деятельности некоммерческих организаций в нашем городе сложились интересные и востребованные общественные традиции. Таким примером служит восстановление городского леса. В традицию вошли также ярмарка изделий народных
мастеров, которую вот уже несколько лет организует Тольяттинский клуб деловых женщин, а также городской фестиваль военно-спортивных и экстремальных видов спорта «КУПОЛ», уже трижды становившийся городской площадкой, на которой демонстрировали свои умения и достижения члены военно-патриотических клубов, ветераны, спортсмены. 
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