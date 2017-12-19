На XV форуме НКО принята Стратегия развития некоммерческого сектора в Тольятти

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Власти всех уровней придают особое значение взаимодействию с широкой общественностью в решении проблем, волнующих население. В связи с этим общественникам оказывается содействие и поддержка – финансовая, имущественная, консультационная. Делается много, ночто требуется для укрепления и расширения взаимодействия власти и некоммерческого сектора? Об этом и говорилось на очередном форуме НКО. По итогам дискуссии участники мероприятия приняли Стратегию развития некоммерческого сектора, которая должна статьсоставной частью Стратегии развития нашего города в целом.В качестве одной из задач была обозначена необходимость обеспечить постоянный и полноценный диалог между органами местного самоуправления и городским сообществом, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, с объединениямиграждан по месту жительства и трудовыми коллективами.На мероприятии было отмечено, что с 2012 года к проведению форумов НКО в Тольятти подключился Общественный совет при Думе, созданный в 2011 году. Примечательно, что этот совещательный орган, ставший связующим звеном между наиболее активной частью жителей города и городскими властями, по состоянию на 2017 год включает в свой состав 100 НКО. Пять раз (из 6 возможных) Общественный совет при Думе занимал первое место на областном конкурсе на лучший общественный совет при органах местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.В каждом форуме участвуют представители власти. Постоянная совместная работа привела к тому, что в Тольятти имеется широкая система муниципальной поддержки некоммерческих организаций, закрепленная в нескольких нормативно-правовых актах местного уровня.Консолидированная позиция тольяттинского некоммерческого сектора, предъявляемая на форумах, приводит к совершенствованию муниципальной правовой базы.В результате консолидированной деятельности некоммерческих организаций в нашем городе сложились интересные и востребованные общественные традиции. Таким примером служит восстановление городского леса. В традицию вошли также ярмарка изделий народныхмастеров, которую вот уже несколько лет организует Тольяттинский клуб деловых женщин, а также городской фестиваль военно-спортивных и экстремальных видов спорта «КУПОЛ», уже трижды становившийся городской площадкой, на которой демонстрировали свои умения и достижения члены военно-патриотических клубов, ветераны, спортсмены.