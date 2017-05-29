Корректировки бюджета Тольятти предусматривают средства на проектирование нового театрального зала, ремонт дорог и дворов

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После тщательной проработки депутаты одобрили выделение средств на ремонт городских дорог и дворовых территорий, а также на финансирование проектных работ по реконструкции одного из зданий театра «Колесо» в Автозаводском районе города.Депутаты предварительно рассмотрели поправки в бюджет на заседаниях профильных комиссий. В результате пакет был доработан, кроме того, по запросу думы администрацией была представлена дополнительная информация.По наиболее значимым направлениям городских расходов предусмотрено финансирование из вышестоящих бюджетов. Так, на ремонт автомобильных дорог Тольятти в 2017 году будет дополнительно выделено более 192 миллионов рублей, из которых региональная казна предоставит 177 миллионов. На ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам в 2017 и 2018 годах будет направлено более 268 миллионов рублей. Здесь тоже существенная доля – 250 миллионов – областные средства. В нынешнем году на эти цели город направит 93,5 миллиона рублей, а в 2018 году – оставшиеся 175 миллионов. Планируется привести в порядок и дороги в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, отсыпав их асфальтогранулятом, на сумму 5,9 миллионов рублей. На текущий (ямочный) ремонт дорог направят 6 миллионов рублей.Ещё одно важное решение – направить 29,7 миллионов рублей на разработку проектной документации по реконструкции нового здания театра «Колесо», расположенного на углу проспекта Степана Разина и улицы Свердлова. В решение комиссии по бюджету и экономической политике, озвученное председателем комиссии Михаилом Носоревым и поддержанное депутатами, включили рекомендацию предусмотреть в ходе проектных работ максимальное количество парковочных мест с учётом численности зрителей, служащих и труппы театра и т.п.Председатель Думы г.о. Тольяттинапомнил коллегам, что этот объект включен в программу празднования 50-летия АВТОВАЗа. Деньги на реконструкцию здания, более 600 миллионов рублей, могут быть выделены из областного и федерального бюджетов. По этой причине начало проектных работ – важный шаг, который нужно было сделать.Кроме всего прочего, депутаты рекомендовали администрации предусмотреть порядка 2,2 миллионов рублей на реконструкцию подземных переходов по улице Свердлова в районе домов и 200 тысяч рублей на проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий на земельном участке, расположенном южнее жилого дома по адресу: Тольятти, ул. Магистральная, 86. Этот участок выделен под строительство ФОК и без указанных работ начало строительства отодвигается на неопределённое время.Кроме того, пакет поправок, принятый депутатами, предусматривает средства на решение таких социально значимых вопросов, как приобретение спортивного инвентаря для СДЮСШОР «Акробат», финансирование услуги «Социальное такси» и др.