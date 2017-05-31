Команда Думы г.о. Тольятти приняла участие в Кубке главы города по интеллектуальным играм

87

В этот раз интеллектуальные баталии, состоявшиеся 30 мая, собрали 18 команд.





Кубок главы Тольятти по интеллектуальным играм – одна из наиболее значимых городских традиционных мероприятий, в котором представители городской Думы, участвуют каждый год. В этот раз интеллектуальные баталии, состоявшиеся 30 мая, собрали 18 команд.

Традиционный интеллектуальный турнир до смены наименования органов исполнительной власти в Тольятти носил название «Кубок мэра». В 2017 году он состоялся уже в девятый раз, и впервые – под новым названием «Кубок главы г.о. Тольятти по интеллектуальным играм». Этот турнир проходит в формате брейн-ринга по правилам, схожим с игрой «Что? Где? Когда?». Почётным гостем и ведущим в этот раз выступил магистр этой игры Александр Друзь.

В турнире участвовали команды руководителей органов власти, крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, банков и СМИ. В состав команды Думы г.о. Тольятти, капитаном которой стал председатель городского парламента Дмитрий Микель, вошли депутаты Артём Анисимов, Нина Болканскова, Сергей Михайлов, Михаил Носорев и заместитель руководителя аппарата Евгений Шарафан.

Дмитрий Микель отметил, что такие интеллектуальные игры стали традицией: «У нас не так много ярких и значимых событий, которые собирают людей с разных предприятий и организаций, людей разных профессий. Ну, а если эти люди собрались поупражняться в остроумии и знаниях – это вдвойне полезно. Поэтому я за то, чтобы в городе было как можно больше таких событий. Пусть они будут направлены на сплочение, на объединение людей и в то же самое время будут тольяттинской «изюминкой».

Депутат Артём Анисимов отметил, что команда городского парламента выступила достойно, а само мероприятие прошло в позитивной атмосфере.

«Общие впечатления от игры у меня сложились очень хорошие, - сказал ещё один игрок команды Думы г.о. Тольятти депутат Михаил Носорев. – Мы отыграли нормально, были правильные варианты ответов. Ведущий Александр Друзь давал возможность командам делиться своими версиями. Считаю, что все команды были в равных условиях и два с половиной часа игры прошли на весёлой, дружеской волне».

Богатая история традиционного интеллектуального турнира в Тольятти объединяет более 50 команд-участниц. Среди почётных гостей в разные годы в нашем городе побывали на играх «Кубка мэра» именитые знатоки телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»: Александр Рубин, Владимир Белкин, Елена Орлова, Виктор Сиднев, Алексей Блинов и другие. Организаторы игры – молодёжный центр «Шанс» и Тольяттинский Брейн-Клуб «ТаБуретКа» при поддержке администрации г.о. Тольятти.

Депутаты, участвовавшие в интеллектуальной игре, отметили, что почётный гость мероприятия Александр Друзь назвал Тольятти одним из передовых городов по уровню развития интеллектуальных игр.