К юбилею Тольятти вышла книга о Почётных гражданах города
2 июня 2017 15:29
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Звание «Почётный гражданин» присваивается решением городской Думы за особые заслуги перед городским сообществом, за выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области развития науки, здравоохранения, образования,
культуры, искусства, спорта, политической, экономической и иных сферах деятельности. Оно присуждается накануне Дня города. Стоить напомнить, что информация о людях, награждённых наивысшим почётным званием Ставрополя-на- Волге в дореволюционную эпоху, и Тольятти в советское время и в новейшей истории доступна в электронном виде на сайте Думы г.о.Тольятти.
В новой книге издательского дома «Шторм» собрана, систематизирована и снабжена качественными иллюстрациями более подробная, чем в официальных источниках, информация о Почётных гражданах нашего города. Её электронная версия будет размещена на сайте Тольяттинской библиотечной корпорации в открытом доступе для всех горожан. Также несколько экземпляров книги будет передано в городские и областные библиотеки. У книги есть прямое практическое предназначение – она позволит продемонстрировать жителям и гостям исторические вехи развития города, заслуги жителей Тольятти. В ней собрана информация обо всех людях, которые к моменту подготовки материалов книги к печати, внесли огромный вклад в развитие Ставрополя-Тольятти, за что были удостоены звания «Почётный гражданин».
На торжественной презентации книги председатель Думы Дмитрий Микель поздравил издательство с окончанием работы над проектом, поблагодарил за приложенные усилия и сказал: «Особая ценность этой книги – люди. Люди, которые принимали непосредственное участие в рождении города Тольятти, в его развитии, в основных событиях города. Звание «Почётный гражданин г.о. Тольятти» призвано отметить особые заслуги человека в его деятельности на благо города и его жителей».
Редакция издательского дома «Шторм» поблагодарила председателя Думы за активное содействие в реализации проекта.
В 2017 году звание «Почётный гражданин г.о. Тольятти» было присвоено кардиологу, заведующей отделением
«Тольяттинской городской клинической больницы № 2 имени В.В. Баныкина» Галине Горб, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.
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