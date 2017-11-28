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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

К разработке Стратегии развития Тольятти приступят в начале следующего года

28 ноября 2017 11:53
104
К разработке Стратегии развития Тольятти приступят в начале следующего года В ближайшее время посредством проведения аукциона будет определен подрядчик.
В ближайшее время посредством проведения аукциона будет определен подрядчик.

На очередном заседании городской Думы был рассмотрен один из важных вопросов, который находится на контроле депутатов и связан с разработкой Стратегии развития города. Парламентарии отмечают позитивную тенденцию в его разрешении на фоне конструктивного подхода администрации. 
Так, в Думу официально была представлена документация по аукциону. Депутаты рассчитывают, что в ближайшее время посредством проведения аукциона будет определен подрядчик, а в начале следующего года начнётся разработка Стратегии.

Утвержденный план работы по реализации Стратегического плана развития Тольятти до 2020 года включает задачи муниципальных программ и несколько дополнительных отдельных мероприятий.  Кроме направлений, находящихся в полномочиях органов местного самоуправления, план работы дополнен шагами развития в отраслях, которые регулируются вышестоящими органами власти – областными и федеральными. А именно – мероприятиями по развитию системы здравоохранения и профессионального образования, а также инвестиционными проектами, направленными на модернизацию экономики и социальной сферы города.
Специалисты управления аналитики Думы Тольятти в ходе проработки вопроса на комиссии по бюджету и экономической политике отметили, что администрацией были учтены все изложенные ранее замечания и предложения.  Приоритетными направлениями развития города приняты: всестороннее развитие человеческого потенциала, обеспечение интенсивного развития экономики, сохранение и улучшение среды жизнеобитания, развитие местного самоуправления в г.о. Тольятти, запуск «пилотных» проектов и укрепление международного сотрудничества.
Стоит напомнить, что участники думских слушаний в Самарской губернской Думе, посвящённых состоянию экономики Самарской области в 2017 году и прогнозу социально-экономического развития региона в течение следующих трёх лет, особое внимание уделили необходимости исполнения федерального закона №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации». А именно – необходимости создать единую систему критериев и принципов разработки и принятия стратегий развития муниципалитетов и их увязке со стратегией области.

Напомним, что долгое время вопрос никак не решался, а негативные моменты, связанные с отсутствием стратегически важного документа, очевидны. К примеру, в решении Думы, которое озвучил председатель комиссии по бюджету и экономической политике Михаил Носорев, было отмечено, что затягивание администрацией города ситуации с разработкой Стратегии не самым лучшим образом сказывается на ходе разработки Генерального плана города до 2037 года, который депутаты рассчитывают рассмотреть до конца 2017 года. Однако ситуацию, очевидно, удаётся переломить. Запустив процедуру разработки Стратегии развития Тольятти, глава города мобилизовал работу служб, ответственных за это направление.


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