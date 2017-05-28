Глава Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил причастных с Днем пограничника

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Поздравляю вас с Днём пограничника от имени депутатов Думы городского округа Тольятти и от себя лично!Охрана государственной границы – одна из наиболее важных государственных задач. В сегодняшней сложной внешнеполитической обстановке пограничные войска России, как всегда, остаются на передовом рубеже. Воины-пограничники неустанно оберегают целостность воздушных, морских и сухопутных границ России. Неся службу по охране государственной границы, без сна и отдыха они обеспечивают мирную жизнь россиян, их покой.Боевое братство воинов-пограничников, армейская дружба и взаимовыручка сохраняется много лет подряд и после окончания службы. Пограничники, живущие в Тольятти и в других городах нашей страны, ветераны пограничных служб и все, кто служил на границе, помнят и уважают свои традиции, активно участвуют в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодёжи.Желаю пограничникам и их близким крепкого здоровья, успехов в службе и в работе, счастья и благополучия! Всем нам желаю мирного неба над головой. Пусть люди, которых защищают пограничники, помнят и знают, что их спокойствие в надёжных руках!Председатель Думы городского округа Тольятти, ветеран пограничных войск Д.Б. Микель