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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

«Фонд имени Н.Ф. Семизорова» отметил 20-летие

20 апреля 2017 16:42
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Это один из наиболее важных городских фондов, который объединяет ветеранов и инженеров строительной отрасли города.
20 апреля состоялось торжественное собрание по случаю 20-летия одного из наиболее важных городских фондов, который объединяет ветеранов и инженеров строительной отрасли города. В мероприятии приняли участие представители Правительства области, Самарской губернской думы. Городской парламент представляли председатель Дмитрий Микель и глава комиссии по социальной политике Александр Родионов.

В здании администрации Тольятти на улице Белорусская, бывшем родном помещении строительной организации «Куйбышевгидрострой», по случаю праздника собрались ветераны строительных организаций города, представители администрации и Думы, и другие почётные гости.

Руководитель фонда, Председатель совета ветеранов «Куйбышевгидростроя», член Консультационного совета при Думе г.о. Тольятти Алексей Волков рассказал об адресной помощи ветеранам-строителям и о других делах, которым фонд посвятил 20 лет своей работы, и о тех заслуженных людях, которые приняли непосредственное участие в становлении фонда. По словам
Алексея Степановича, у фонда много планов и много работы.

От лица депутатского корпуса к гостям праздника и руководству «Фонда имени Н.Ф. Семизорова» с поздравлением обратился Дмитрий Микель: «Этот юбилей можно назвать двадцатилетием активной созидательной работы. «Куйбышевгидрострой» сыграл в истории Тольятти одну из самых важных ролей. От лица депутатов городской думы благодарю всех участников и руководителей фонда за активное взаимодействие с органами власти – представители фонда активно участвуют в работе Консультационного и Общественного советов при Думе. Уверен, что в дальнейшем мы будем двигаться с вами в одном направлении, потому что ваш опыт, знание города и его жителей – бесценно для сегодняшнего поколения тольяттинцев».

Председатель Думы отдельно поблагодарил фонд за работу по благоустройству города, создание памятных мест. И пожелал всем ветеранам здоровья, активного долголетия и благополучия.

Выступающие почётные гости отметили, что «Фонд имени Н.Ф. Семизорова» хранит и приумножает лучшие традиции строительной отрасли города Тольятти. Ведётся работа по увековечиванию памяти о самых достойных представителях профессии и легендарных руководителях предприятий, внёсших значительный вклад в историю Тольятти. Яркие
патриотические акции, мероприятия, полезные для всего городского сообщества, снискали «Фонду имени Н.Ф.Семизорова» заслуженный авторитет, как на уровне Тольятти, так и в масштабах региона.

Отметим, что фонд носит имя человека, который возглавлял одну из ключевых организаций в истории города – «Куйбышевгидрострой». Именно эта строительная организация в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого столетия построила здесь Жигулёвскую ГЭС, заводы большой химии, Волжский автомобильный завод и многие городские объекты для самого Тольятти, раскинувшегося на берегу Волги, сообщает пресс-центр Думы Тольятти. 

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