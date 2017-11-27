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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Дума завоевала 7 призовых мест на Спартакиаде муниципальных служащих Тольятти

27 ноября 2017 14:41
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Команда городского парламента показала 5 наилучших результатов в личном зачёте, и заняла 2 призовых места в отдельных дисциплинах спартакиады. Коллектив из 8 депутатов и сотрудников аппарата выступил под руководством председателя Думы Дмитрия Микеля.
Команда городского парламента показала 5 наилучших результатов в личном зачёте, и заняла 2 призовых места в отдельных дисциплинах спартакиады. Коллектив из 8 депутатов и сотрудников аппарата выступил под руководством председателя Думы Дмитрия Микеля.

Традиционная Спартакиада среди работников органов местного самоуправления Тольятти проходила 25 ноября в УСК «Олимп». В соревнованиях участвовало 14 команд. Программа включала, как индивидуальные, так и коллективные виды состязаний: дартс, мини-гольф,
отжимания от пола, упражнения на пресс, прыжки через скакалку, прыжок в длину с места и три различные эстафеты.

Депутатский корпус городской Думы представляли: председатель Думы Дмитрий Микель, парламентарии Максим Гусейнов и Матвей Сёмин. В соответствии с регламентом в составе команды выступали шесть мужчин и две девушки. По итогам соревнований девушки
получили грамоты за призовые места в прыжках в длину с места и прыжках через скакалку. А мужчины отличились в своих возрастных группах в упражнениях на пресс, игре в дартс и прыжках через скакалку.

Эффективное взаимодействие в составе команды привело к наилучшему результату команды Думы среди всех команд-участниц в мини-гольфе и позволило занять третье место по итогам трёх эстафет. Две из них сотрудники и депутаты Думы выиграли, а в третьей – заняли
второе место.

Победу в спартакиаде предсказуемо одержали мастера спорта в различных дисциплинах из команды Управления физкультуры и спорта администрации города. Отдельно была отмечена команда Департамента образования – этому коллективу был вручен кубок за победу в зачёте команд, состоящих исключительно из женщин.

Участник соревнований в составе команды Думы депутат Максим Гусейнов поделился своими впечатлениями: «Приятно участвовать в этих соревнованиях! Хочется, чтобы спартакиада проводилась ещё и для жителей города по районам их проживания. Так получится вовлечь в занятия физкультурой и спортом очень и очень многих людей».

Председатель Думы Дмитрий Микель, занявший одно из призовых мест в личном зачёте, отметил: «Мы в тренде. Все государственные структуры, федеральные и региональные органы власти, крупные промышленные предприятия проводят свои корпоративные спортивные
соревнования. Существует традиция проведения спартакиад между представительными органами всех городов Самарской области. Я рад, что есть и такая традиция в Тольятти, которая позволяет муниципальным служащим встречаться друг с другом не только в кабинетах по рабочим вопросам, но и в спортивном зале на соревнованиях. От занятий физкультурой и спортом напрямую зависит работоспособность. Для интенсивной повседневной работы необходимо иметь запас здоровья. Уверен, что каждый участник Спартакиады сделает выводы
и, возможно, станет регулярно заниматься спортом». 
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