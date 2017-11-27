Дума завоевала 7 призовых мест на Спартакиаде муниципальных служащих Тольятти
27 ноября 2017 14:41
105
Традиционная Спартакиада среди работников органов местного самоуправления Тольятти проходила 25 ноября в УСК «Олимп». В соревнованиях участвовало 14 команд. Программа включала, как индивидуальные, так и коллективные виды состязаний: дартс, мини-гольф,
отжимания от пола, упражнения на пресс, прыжки через скакалку, прыжок в длину с места и три различные эстафеты.
Депутатский корпус городской Думы представляли: председатель Думы Дмитрий Микель, парламентарии Максим Гусейнов и Матвей Сёмин. В соответствии с регламентом в составе команды выступали шесть мужчин и две девушки. По итогам соревнований девушки
получили грамоты за призовые места в прыжках в длину с места и прыжках через скакалку. А мужчины отличились в своих возрастных группах в упражнениях на пресс, игре в дартс и прыжках через скакалку.
Эффективное взаимодействие в составе команды привело к наилучшему результату команды Думы среди всех команд-участниц в мини-гольфе и позволило занять третье место по итогам трёх эстафет. Две из них сотрудники и депутаты Думы выиграли, а в третьей – заняли
второе место.
Победу в спартакиаде предсказуемо одержали мастера спорта в различных дисциплинах из команды Управления физкультуры и спорта администрации города. Отдельно была отмечена команда Департамента образования – этому коллективу был вручен кубок за победу в зачёте команд, состоящих исключительно из женщин.
Участник соревнований в составе команды Думы депутат Максим Гусейнов поделился своими впечатлениями: «Приятно участвовать в этих соревнованиях! Хочется, чтобы спартакиада проводилась ещё и для жителей города по районам их проживания. Так получится вовлечь в занятия физкультурой и спортом очень и очень многих людей».
Председатель Думы Дмитрий Микель, занявший одно из призовых мест в личном зачёте, отметил: «Мы в тренде. Все государственные структуры, федеральные и региональные органы власти, крупные промышленные предприятия проводят свои корпоративные спортивные
соревнования. Существует традиция проведения спартакиад между представительными органами всех городов Самарской области. Я рад, что есть и такая традиция в Тольятти, которая позволяет муниципальным служащим встречаться друг с другом не только в кабинетах по рабочим вопросам, но и в спортивном зале на соревнованиях. От занятий физкультурой и спортом напрямую зависит работоспособность. Для интенсивной повседневной работы необходимо иметь запас здоровья. Уверен, что каждый участник Спартакиады сделает выводы
и, возможно, станет регулярно заниматься спортом».
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
541
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1031
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1247
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1259
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
883
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
896
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1383
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1734
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1734
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3685
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3764
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3820
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3274
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3354
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3930
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3349
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3846
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3546
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3651
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3546
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3322
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2896
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3359
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11400
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3865
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2960
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2561
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3118
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3604
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3123
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4820
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1713
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8590
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2421
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9759
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2810
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1628
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1413
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1759
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1648
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1382
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3014
Мероприятия