Дума утвердила бюджет Тольятти на 2018 год
7 декабря 2017 09:27
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6 декабря на заседании Думы г.о. Тольятти депутаты приняли во втором чтении главный финансовый документ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Руководствуясь интересами тольяттинцев, в ходе согласительной комиссии, депутаты настояли на сохранении финансирования благоустройства внутриквартальных территорий и ряда других значимых направлений.
Председатель Думы Дмитрий Микель отметил: «Бюджет, который мы приняли, даже в этих сложных экономических условиях имеет социальный характер. Большая часть расходов бюджета направлена именно на социальную сферу. Дополнительные средства, которые были изысканы в ходе работы согласительной комиссии, выделяются на доведение заработных плат работников бюджетной сферы до уровня, установленного Указами Президента».
Председатель комиссии по бюджету и экономической политике Михаил Носорев, входивший в состав согласительной комиссии на правах сопредседателя, отметил: «Нам удалось сохранить на уровне 2017 года финансирование ТОСов в объёме 6,1 млн рублей и, с учётом результатов круглого стола по взаимодействию с НКО, проведённого в Думе, в следующем году будет выделено 3 млн рублей на финансирование некоммерческих организаций». Эти средства не отражают в полной мере высокую значимость роли территориального самоуправления и некоммерческих организаций в жизни города, но будут существенным подспорьем для общественников в их работе.
Тема благоустройства территорий, по-прежнему, остается в числе важнейших. Председатель Думы Дмитрий Микель добавил, что сохранение финансирования на эти цели с учетом мнения и пожеланий жителей было одним из принципиальных условий депутатов: «Несколько лет подряд системно работаем над благоустройством дворовых территорий. Сегодня уже на федеральном и региональном уровне эта задача ставится одной из приоритетных. За счёт собственных доходов мы планируем профинансировать работы по благоустройству в объёме 68 млн рублей, кроме того, планируется дополнительное финансирование из вышестоящих бюджетов. Мы не снижаем тех темпов, которые задали пять лет назад в начале работы, и выдерживаем весь этот период».
«Фракция отметила конструктивную работу комиссии. Были достигнуты положительные результаты. Проделанная работа позволила, конечно, направить дополнительные доходы на финансирование расходов по социальным направлениям. Также были выделены деньги на развитие ТОС и НКО. Была сохранена программа по благоустройству территорий, ну и конечно, на восстановление городского леса. Это наше принципиальное мнение. Поэтому фракция принимает эти решения», – озвучил позицию фракции партии «Единая Россия» заместитель председателя городской Думы Николай Остудин.
При этом депутаты в феврале 2018 года планируют совместно с администрацией обсудить возможные корректировки бюджета. Размер муниципального долга Тольятти остаётся весьма внушительным, да и основная работа по исполнению бюджета предстоит в течение финансового года. Поэтому главным администраторам доходов в части управления имуществом и землёй города Тольятти нужно будет активизировать работу. Особое внимание, по мнению, депутатов, предстоит уделить максимальному использованию потенциала города, в части доходов бюджета. Должна быть проведена серьёзная работа по поиску дополнительных источников средств, по эффективному получению доходов из имеющихся источников. Необходимо также грамотно организовать работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, в том числе за счёт консолидации усилий с тольяттинскими депутатами Самарской губернской Думы и Государственной Думы.
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