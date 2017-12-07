Я нашел ошибку
Главные новости: 
Президент АВТОВАЗ Николя Мор получил должность в концерне Renault. При этом он остается руководителем тольяттинского автозавода.
Президент АВТОВАЗ Николя Мор получил должность в концерне Renault
В Самарской области началась операция «Елочка» Разработаны маршруты патрулирования территории лесного фонда.
В Самарской области началась операция «Елочка»
В Безенчуке поезд насмерть сбил мужчину По предварительным данным он был нетрезв.
В Безенчуке поезд насмерть сбил мужчину
В Самарской области похолодает По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают.
В Самарской области похолодает
Двое школьников в Саратове выстрелили себе в руки из пистолета Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
Двое школьников в Саратове выстрелили себе в руки из пистолета
У жителя Жигулевска нашли пакет с марихуаной Подозреваемый пояснил, что хранил запрещенное вещество в целях личного употребления.
У жителя Жигулевска нашли пакет с марихуаной
В ПВГУС в Тольятти прошло очередное мероприятие в рамках Всероссийской акции
В ПВГУС в Тольятти прошло очередное мероприятие в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"
Акция «Мобильный розыск» в Самарской области завершается Во втором полугодии около 100 проверенных в рамках акции автолюбителей оказались в должниках.
Акция «Мобильный розыск» в Самарской области завершается
сегодня  Четверг, 7 декабря, 11:40
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/12:
USD 58.93
0.24
EUR 69.71
0.08
Искать
Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Дума утвердила бюджет Тольятти на 2018 год

7 декабря 2017 09:27
103
Дума утвердила бюджет Тольятти на 2018 год Депутаты настояли на сохранении финансирования благоустройства внутриквартальных территорий и ряда других значимых направлений.
Депутаты настояли на сохранении финансирования благоустройства внутриквартальных территорий и ряда других значимых направлений.

6 декабря на заседании Думы г.о. Тольятти депутаты приняли во втором чтении главный финансовый документ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Руководствуясь интересами тольяттинцев, в ходе согласительной комиссии, депутаты настояли на сохранении финансирования благоустройства внутриквартальных территорий и ряда других значимых направлений.
Председатель Думы Дмитрий Микель отметил: «Бюджет, который мы приняли, даже в этих сложных экономических условиях имеет социальный характер. Большая часть расходов бюджета направлена именно на социальную сферу. Дополнительные средства, которые были изысканы в ходе работы согласительной комиссии, выделяются на доведение заработных плат работников бюджетной сферы до уровня, установленного Указами Президента».

Председатель комиссии по бюджету и экономической политике Михаил Носорев, входивший в состав согласительной комиссии на правах сопредседателя, отметил: «Нам удалось сохранить на уровне 2017 года финансирование ТОСов в объёме 6,1 млн рублей и, с учётом результатов круглого стола по взаимодействию с НКО, проведённого в Думе, в следующем году будет выделено 3 млн рублей на финансирование некоммерческих организаций». Эти средства не отражают в полной мере высокую значимость роли территориального самоуправления и некоммерческих организаций в жизни города, но будут существенным подспорьем для общественников в их работе.

Тема благоустройства территорий, по-прежнему, остается в числе важнейших. Председатель Думы Дмитрий Микель добавил, что сохранение финансирования на эти цели с учетом мнения и пожеланий жителей было одним из принципиальных условий депутатов: «Несколько лет подряд системно работаем над благоустройством дворовых территорий. Сегодня уже на федеральном и региональном уровне эта задача ставится одной из приоритетных. За счёт собственных доходов мы планируем профинансировать работы по благоустройству в объёме 68 млн рублей, кроме того, планируется дополнительное финансирование из вышестоящих бюджетов. Мы не снижаем тех темпов, которые задали пять лет назад в начале работы, и выдерживаем весь этот период».

«Фракция отметила конструктивную работу комиссии. Были достигнуты положительные результаты. Проделанная работа позволила, конечно, направить дополнительные доходы на финансирование расходов по социальным направлениям. Также были выделены деньги на развитие ТОС и НКО. Была сохранена программа по благоустройству территорий, ну и конечно, на восстановление городского леса. Это наше принципиальное мнение. Поэтому фракция принимает эти решения», – озвучил позицию фракции партии «Единая Россия» заместитель председателя городской Думы Николай Остудин.
При этом депутаты в феврале 2018 года планируют совместно с администрацией обсудить возможные корректировки бюджета. Размер муниципального долга Тольятти остаётся весьма внушительным, да и основная работа по исполнению бюджета предстоит в течение финансового года. Поэтому главным администраторам доходов в части управления имуществом и землёй города Тольятти нужно будет активизировать работу. Особое внимание, по мнению, депутатов, предстоит уделить максимальному использованию потенциала города, в части доходов бюджета. Должна быть проведена серьёзная работа по поиску дополнительных источников средств, по эффективному получению доходов из имеющихся источников. Необходимо также грамотно организовать работу по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, в том числе за счёт консолидации усилий с тольяттинскими депутатами Самарской губернской Думы и Государственной Думы.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
570
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1069
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1266
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1297
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
909
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
928
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1399
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1752
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1756
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3709
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3798
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3844
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
3309
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3380
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3954
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3380
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3867
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3569
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3679
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3574
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
3349
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2913
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3378
Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
 С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11424
Храм Православного института открылся в Тольятти
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
 Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3890
В России почтят память погибшего состава
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
 Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2978
  • 6 сентября 2014
Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
 В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2583
В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
 Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3136
В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
 В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3627
Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
 Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3140


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5405
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1975
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8870
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2649
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10345
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3023
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2388
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1628
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1980
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1876
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1581
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3212
Весь список

Мероприятия
Выставка «Коллажи Жака Превера» откроется в Самаре
Центральная городская библиотека им. Крупской отмечает 95-летие
Общественная организация «Цыганская национально-культурная автономия г.о.Самара» презентует собственный официальный сайт
Весь список
Популярное
за сегодня

ФАС России 4 декабря выявила нарушения в закупке на содержание дорог в Самарской области на 2,1 млрд (закупка аннулирована)

155

В ближайшие сутки коммунальные службы города будут работать в усиленном режиме

144

В Самарской области в ДТП с большегрузами погиб водитель и пострадал ребенок

136
за неделю

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

2051

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1855

В Самарской области за месяц расхищены около 20 светофоров

1822
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда