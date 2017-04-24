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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Дума г.о. Тольятти провела традиционный субботник

24 апреля 2017 10:35
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Дума г.о. Тольятти провела традиционный субботник
Участники субботника собрали 425 мешков мусора.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы 22 апреля в ходе субботника привели в порядок территорию, прилегающую к зданию городского парламента, и сквер, прилегающий к Центральной площади. Месячник по уборке территории в Тольятти проводится каждую весну, и в нём участвуют сотрудники муниципальных учреждений, работники крупных предприятий и частных компаний.
Каждый коллектив на своей небольшой территории убирает мусор. Сотни мешков вывозятся с улиц, парков, скверов и аллей города. Депутаты и сотрудники аппарата Думы всегда активно участвуют в весеннем субботнике. А в этом году на очистку территории вместе с депутатами вышел и Молодёжный парламент Думы. Все участники субботника с энтузиазмом орудовали граблями и лопатами, вскапывали клумбы и собирали мусор в мешки.

«Субботник – это хорошая традиция, которая помимо наведения порядка на отдельной территории выполняет ещё одну важную задачу – сплачивает коллектив, - сказал председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель. – Депутаты и сотрудники аппарата Думы всегда личным примером демонстрируют правильное отношение к месту своего проживания. Если каждый человек уберёт весной небольшой участок земли, то в целом город будет комфортнее и лучше для жизни».
Стоит отметить, что председатель Думы вместе с другими депутатами 15 апреля участвовали в уборке территории рядом с ДКИТ в Автозаводском районе Тольятти. На субботнике, организованном местным отделением партии «Единая Россия», было собрано столько листвы и мусора, что его едва вместил кузов грузовика.

Участники субботника собрали 425 мешков мусора. Чтобы вывезти их понадобилось 3 грузовых КАМАЗа. Благодаря активной и слаженной работе всё успели закончить до того, как пошёл снег с дождём. Так что, погода не сумела помешать завершить начатое дело.

Депутат Алексей Сазонов отметил: «Впереди значимые праздники – День весны и труда, День Победы. Наш город заслуживает того, чтобы встретить их чистым и опрятным. Радует, что не только Дума, но и многие городские организации участвуют в общегородском субботнике. Количество собранного мусора показывает, что нужно ежемесячно проводить такую уборку».

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