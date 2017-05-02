Дума г.о. Тольятти приняла участие во всероссийском экологическом субботнике
2 мая 2017 14:40
110
Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна» проводится в России с 2014 года с целью возрождения традиции проведения весенних и осенних экологических субботников в масштабах всей страны. Инициатива получила одобрение Федерального собрания, Государственной Думы России и многих других государственных структур и крупного частного
бизнеса. Такая общероссийская «генеральная уборка» в 2016 году проходила с 16 апреля по 21 мая. В ней участвовало более 3 миллионов человек в 82 регионах страны. В 2017 году на озеленение улиц и дворов и на уборку своих городов с 22 апреля по 22 мая выходят работники различных федеральных ведомств, госкорпораций, предприятий, а также школьники, студенты,
инициативные группы и волонтеры.
Работники Думы убирали мусор на газонах и в лесополосе по улице Баныкина от улицы Родины до кольца, расположенного на въезде в Центральный район. Протяжённость этого участка составляет порядка 5,5 километров. Эту и другие городские улицы уже приводили в порядок силами местных коммунальных служб, но субботник провели не напрасно – собрали
десятки мешков мусора. На придорожных газонах убрали мусор, выброшенный водителями из окон машин, а в лесополосе – бутылки и одноразовую посуду, оставленные нерадивыми любителями пикников. Причём одновременно с сотрудниками Думы, на других улицах, в скверах, в лесу и на пляжах убирали территорию работники администрации города и
муниципальных учреждений.
Кстати, предприятия и различные учреждения города Тольятти могут присоединиться к данной акции, зарегистрировавшись на сайте проекта и организовав собственный субботник или приняв участие в общегородском месячнике по уборке города.
Напомним, что 22 апреля депутаты и сотрудники Думы привели в порядок территорию, прилегающую к зданию городского парламента, и сквер, примыкающий к Центральной площади. Тогда участники субботника собрали 425 мешков листвы и другого мусора. Чтобы вывезти их понадобилось 3 грузовых КАМАЗа, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.
Добавить комментарий
Комментарии
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
420
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
668
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
566
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
408
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
495
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
943
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1372
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1185
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3155
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3107
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3359
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
2857
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
2876
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3506
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
2841
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3292
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3040
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3142
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3091
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
2881
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2575
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
2915
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
10870
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3311
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2644
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2221
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
2801
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3204
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
2751
- 31 августа 2014
11:34 / В Центральном районе Тольятти загорелась крыша дома
Огонь тушили 22 пожарных. Новости Тольятти
3338
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
323
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
835
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1027
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1240
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2568
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1514
Фоторепортажи
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
879
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
433
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
867
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2108
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3133
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
3212
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают