Дума г.о. Тольятти приняла бюджетные поправки, ориентированные на молодые семьи и подростков
11 мая 2017 12:22
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Изменения, внесённые в городской бюджет на внеочередном заседании Думы 10 мая, предусматривают увеличение субсидий из вышестоящих бюджетов и выделение средств из городской казны на предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках жилищной программы и финансирование сезонного трудоустройства подростков. Также выделены средства на ремонт фасадов и благоустройство территорий многоквартирных домов, на проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей.
С инициативой о рассмотрении пакета бюджетных поправок в оперативном режиме на внеочередном заседании Думы выступила администрация г.о. Тольятти. Депутаты откликнулись на просьбу главы городского округа и собрались, чтобы принять пакет корректировок, которые нельзя было откладывать. Перед тем, как принимать решение на заседании Думы, депутаты рассмотрели предложенные поправки на профильных комиссиях.
В результате принятых корректировок 148 молодых семей Тольятти получат средства на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». На эти цели выделено порядка 111 с половиной миллионов рублей. Их них более половины – более 71 миллиона рублей – средства бюджета Самарской области, а порядка 39 миллионов – федеральные деньги.
Почти 36,5 миллионов рублей будет направлено на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе, на ремонт фасадов многоквартирных домов.
Около 10 миллионов рублей из местного бюджета пойдёт на развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей. Ещё 3,6 миллиона рублей запланировано потратить по программе организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на обеспечение трудоустройства 789 детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно.
В данном пакете поправок депутаты вновь коснулись работ по реконструкции досугового центра «Русич», который расположен в микрорайоне Шлюзовой Комсомольского района. Потребовалась незначительная корректировка суммы затрат областного бюджета. Объём финансирования и набор работ по данному объекту не изменились – досуговый центр будет отремонтирован, поскольку это знаковое место для местных жителей, где проходят все массовые гуляния, концерты и праздники.
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