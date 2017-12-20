Дума г.о. Тольятти поздравляет с Днём работника органов безопасности

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В поздравлении председателя Думы Дмитрия Микеля, проходившего службу с 1990 по 1992 годы в пограничных войсках КГБ СССР, говорится:«Уважаемые офицеры и ветераны органов государственной безопасности!От имени депутатов Думы городского округа Тольятти поздравляю вас с профессиональным праздником.Ваша служба в высшей степени значимая и важная для государства. Так было во все времена и остаётся сейчас, в сложных внешнеполитических условиях. Именно сотрудники ФСБ предотвращают теракты, пресекают экстремизм и преступность. Благодаря вам жители российских городов могут быть спокойными за жизнь и здоровье своих близких.По случаю профессионального праздника и 100-летия ВЧК-КГБ-ФСБ России желаю вам успехов в выполнении поставленных задач! Всем ветеранам и действующим сотрудникам органов безопасности, а также их семьям, желаю крепкого здоровья и благополучия. Спасибо вам за мир и спокойствие! Удачи и стойкости вам в вашей службе!»