Дума Тольятти выражает соболезнования родным и близким Григория Гасича

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Григорий Гасич более 60 лет своей жизни занимался просветительской деятельностью в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. 25 лет возглавлял тольяттинское отделение общественной организации «Социально-экологический союз». Принимал активное участие в деятельности Общественного совета по разработке стратегии Тольятти до 2020 года. Участвовал в разработке Концепцииэкологической безопасности и устойчивого развития Тольятти.За особый вклад в реализацию социально-экономической политики г.Тольятти, за многолетнюю культурно-просветительскую и общественную деятельность руководитель общественной организации Тольяттинского городского отделения общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» Григорий Гасич награжден Почетной грамотой Думы городского округа Тольятти (2007г.)Депутаты и сотрудники аппарата Думы Тольятти выражает родным и близким Григория Павловича искренние соболезнования.